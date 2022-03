Das Havhingsten-Kabelsystem bietet eine alternative neue Route und die niedrigste Latenz zwischen Irland, Großbritannien und den nordischen Ländern

Aqua Comms, ein führender Anbieter von Netzwerkkonnektivitätsdiensten, Bulk Fiber Networks, ein führender Erbauer und Betreiber von Glasfasernetzinfrastruktur, und Meta haben den Bau des Havhingsten-Kabelsystems abgeschlossen. Für das vollständig kapitalgedeckte Projekt haben die Parteien Alcatel Submarine Networks ("ASN") mit dem Bau des Unterseekabels beauftragt, das eine bessere Konnektivität in Europa und den nordischen Ländern bringen wird.

Diese neue Route stellt eine echte Alternative dar, vermeidet überlastete Pfade über den Ärmelkanal und bietet belastbare Netzwerkarchitekturoptionen für Unternehmen, Netzbetreiber und Hyperscaler, während sie gleichzeitig die niedrigste verfügbare Latenz zwischen Dublin und der nordischen Region bietet.

Für das Havhingsten-Kabelsystem wurden während des gesamten Designs und der Konstruktion mehrere wichtige Innovationen und technologische Meilensteine vorgestellt.

Erstens ist Havhingsten das weltweit erste mit Aluminiumleitern betriebene Unterseekabelsystem. Als Material ermöglicht Aluminium einen viel geringeren Spannungsabfall an den Kabelleitern, was letztlich eine höhere Anzahl von Faserpaaren pro Kabel ermöglicht. Um solche innovativen Lösungen zu erreichen, sind Investitionen in Technologie und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern und Anbietern erforderlich. Die Entfernung des traditionellen Kupferrohstoffs und dessen Ersatz durch Aluminium aus dem Herstellungsprozess kommt dem Gesamtsystem in Bezug auf Effizienz und Kostensenkungen zugute, da Kupfer mit schwankender Verfügbarkeit und höheren Preisen einhergeht. Zu den weiteren Vorteilen zählen, dass das leichtere Aluminium es ermöglicht, mehr Kabel auf ein Installationsschiff zu laden, und eine verbesserte Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasserstoff, ein Element, das für den Betrieb von Glasfasern in Meeresgewässern ungünstig ist.

Zweitens kombiniert das End-to-End-System die Datenübertragung nahtlos über ein unverstärktes Unterwassersegment in der Irischen See, ein terrestrisches Segment in Großbritannien und ein verstärktes Segment in der Nordsee. Typische Systeme haben eines oder zwei dieser Elemente, aber nicht alle drei.

Schließlich nutzte das System sowohl im Nordsee-Segment als auch im Segment in der Irischen See einen neuen, verbesserten, düsenunterstützten Verlegepflug, der es den Installateuren des Systems ermöglichte, das Kabel unter sehr schwierigen Meeresbodenbedingungen entlang der Route gemäß unserem speziellen erhöhten Schutzniveau zu vergraben.

Über Aqua Comms:

Aqua Comms ist ein führender Anbieter globaler Unterwasser-Konnektivitätsdienste, die über ein umfangreiches Portfolio an eigenen Unterwassersystemen bereitgestellt werden. Aqua Comms bietet Konnektivitätsnetzwerklösungen einschließlich Managed Capacity Services, Spektrum und Dark Fibre für die globalen Content-, Cloud- und Carrier-Märkte.

Auf www.aquacomms.com erfahren Sie mehr über Aqua Comms und sein Portfolio an Konnektivitätsnetzwerklösungen.

Im April 2021 wurde Aqua Comms DAC von Digital 9 Infrastructure plc (D9), einer an der LSE notierten Investmentgesellschaft, die von Triple Point Investment Management LLP verwaltet wird, übernommen.

D9 ist eine Investmentgesellschaft für digitale Infrastruktur, die seit ihrem Börsengang im März 2021 über 1,1 Milliarden USD aufgebracht hat und in Rechenzentren und Glasfasernetze investiert. Ihr Team verfügt über Transaktions- und Betriebserfahrungen im Wert von mehr als 300 Mrd. USD im Bereich digitaler Infrastruktur. Die Nummer 9 in Digital 9 Infrastructure leitet sich vom 9. Ziel der UN für nachhaltige Entwicklung ab, wonach sich die Gesellschaft auf Investitionen konzentriert, welche die digitale Kluft durch die weltweite Steigerung der Konnektivität überbrücken und die ökologische Nachhaltigkeit der digitalen Infrastruktur verbessern.

Mehr über D9 erfahren Sie auf https://www.d9infrastructure.com.

Über Bulk Fiber Networks

Bulk Fiber Networks ist ein führender Hersteller und Betreiber von Infrastruktur für Glasfasernetzwerke, die maßgeschneidert dafür sind, den wachsenden Anforderungen von Anbietern großer Daten- und Cloud-Dienste in Skandinavien, den USA und Europa gerecht zu werden. Wir bieten einige der kürzesten internationalen und innernordischen Glasfaserverbindungen mit der geringsten Latenz an. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Bulk Fiber Networks Sie bei der Anbindung an die nordischen Länder unterstützen kann, besuchen Sie bulkinfrastructure.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook. Bulk Fiber Networks ist eine Abteilung von Bulk Infrastructure, einem führenden Anbieter nachhaltiger digitaler Infrastruktur in den nordischen Ländern.

Über Meta

Meta entwickelt Technologien, die Menschen helfen, sich zu vernetzen, Gemeinschaften zu finden und Unternehmen aufzubauen. Als Facebook im Jahr 2004 startete, veränderte es die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten. Apps wie Messenger, Instagram und WhatsApp haben Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt weiter gestärkt. Jetzt bewegt sich Meta über 2D-Bildschirme hinaus zu immersiven Erfahrungen wie Augmented und Virtual Reality, um die nächste Evolution in der sozialen Technologie aufzubauen.

