Boulder, Colorado, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -Neue Enablement-Ressourcen mit Schwerpunkt auf Lean Portfolio Management, Organisation rund um den Wert und Release Train Engineer-Unterstützung sollen den Erfolg Einzelner, des Teams und der Unternehmen fördernScaled Agile, Inc., der Anbieter von SAFe®, hat seine neuen Produkte für das Frühjahr vorgestellt: Dazu gehören über 20 neue Funktionen und Ressourcen, die SAFe-Experten dabei helfen sollen, ihre Fähigkeiten erfolgreich von der Theorie in die Praxis zu übertragen. Das neue Angebot konzentriert sich auf drei Bereiche, "Lean Portfolio Management", "organizing around value" (Organisation rund um den Wert) und Unterstützung von "Release Train Engineers", und umfasst Workshops, Praxis- und Moderationsleitfäden, E-Learning, SAFe-Vorlagen für die Zusammenarbeit und spezielle Community-Bereiche."Die Anwendung von SAFe in realen Umgebungen kann beängstigend sein", erklärte Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. "Diese neuen Ressourcen ermöglichen es den SAFe-Fachleuten, die spezifischen Fähigkeiten zu entwickeln, die sie benötigen, um die digitale Innovationen in ihren Unternehmen zu beschleunigen und geschäftliche Agilität zu erreichen. Diejenigen, die die Einführung von Agile in großem Maßstab leiten, werden vor allem die Fähigkeit lieben, immer das zu lernen, was zum jeweiligen Zeitpunkt gebraucht wird, und Führungskräfte werden es zu schätzen wissen, dass ihre Teams die Bedürfnisse eines dynamischen Unternehmens konsequent erfüllen können."Die wichtigsten Highlights der Veröffentlichung im Frühjahr sind:Ressourcen für die Organisation um den Wert:- Der Community-Bereich "Organizing Around Value", der Praxisleitfaden und Vorlagen für die Zusammenarbeit, um mit der Organisation um den Wert zu beginnen.- Der Community-Bereich "Value Stream Mapping" und Vorlagen für die weitere Zusammenarbeit- Business Agility Assessments zur Kommunikation und Erfolgsplanung.Ressourcen für die Einführung eines schlanken Portfolios:- Erste Schritte Workshop für "Lean Portfolio Management" (LPM)-Kursteilnehmer zur Vorbereitung auf den LPM-Implementierungsstart mit praxiserprobten Mustern.- LPM-Praxisleitfaden mit interaktiven Modulen und eingebetteten Übungsressourcen, um die erfolgreiche Einführung eines "Lean Portfolio" (schlankes Portfolio) sicherzustellen. Die Online-Ressourcen helfen den Verantwortlichen dabei, ein schlankes Portfolio auszurichten, zu organisieren, strategisch zu betreiben, zu steuern und zu bewerten.- "Leading in the Digital Age", ein kohortenbasiertes Führungsentwicklungsprogramm, das Führungskräfte auf ihrem Weg zu einem schlanken und agilen Portfolio unterstützt.Ressourcen für Release Train Engineers (RTE):- Rollenbasierter Community-Bereich und E-Learning-Modul zu den RTE Essentials, um von Anfang an Vertrauen aufzubauen.- Virtuelle Iterationsveranstaltungen, benutzerdefinierte Workshops und virtuelle PI-Planung mit "PI Event Facilitator Guides" und SAFe-Tools für die Zusammenarbeit.- Rollenbasierte RTE-Bewertung und Bewertung der Agilität von Team und Technik sowie Wachstumsempfehlungen zur Erfolgsmessung.- Leading SAFe® ist auf Japanisch, vereinfachtem Chinesisch, Koreanisch und brasilianischem Portugiesisch erhältlich, um Agile Release Train-Mitglieder weltweit zu unterstützen.Die neuen Ressourcen stehen allen SAFe®-Programmberatern und SAFe®-Unternehmensmitgliedern auf der SAFe® Community-Plattform zur Verfügung. Darüber hinaus stehen die LPM-Ressourcen für LPM-Kursteilnehmer zur Verfügung, und die RTE-Ressourcen stehen denjenigen zur Verfügung, die "RTE" als ihre Tätigkeit auf der SAFe®-Community-Plattform ausgewählt haben.Weitere Informationen finden Sie unter scaledagile.com/2022-spring-launch.Informationen zu Scaled Agile, Inc:Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem vertrauenswürdigsten Framework für Business Agility der Welt. Durch integrierte Lösungen, die Teams bei der Anwendung besserer Arbeitsweisen unterstützen, definiert Scaled Agile die Art und Weise neu, auf die die weltweit führenden Unternehmen Kundenwerte erkennen und bereitstellen, neue Chancen nutzen und ihre Geschäftsergebnisse verbessern. Mehr als 20.000 Unternehmen und Regierungsbehörden verlassen sich auf SAFe und das Global Partner Network von Scaled Agile, um digitale Innovationen zu beschleunigen und sich auf einem sich schnell wandelnden Markt zu behaupten. Scaled Agile ist ein beitragendes Mitglied der Pledge 1 % Corporate Philanthropy and Community Service Bewegung. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1772962/spring_launch_press_release.jpgPressekontakt:Regina Cleveland,regina.cleveland@scaledagile.comOriginal-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127087/5179944