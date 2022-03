-- Erster limitierter NFT wurde an Live-Teilnehmer beim Avalanche Summit in Barcelona verteilt --

BridgeTower Capital, ein Innovator bei der weltweiten Vernetzung von Blockchain-Märkten, hat eine Partnerschaft mit dem namhaften globalen Kunstfonds Artemundi angekündigt, um eine Reihe von NFTs mit Werken des gefeierten spanischen Künstlers Francisco de Goya zu veröffentlichen. Die Ankündigung erfolgte diese Woche auf dem Avalanche Summit in Barcelona, wo alle Live-Teilnehmer den NFT der Tafel 6 aus Goyas Caprichos mit dem Titel "Niemand kennt sich selbst" erhielten.

"Francisco de Goya wird häufig für seine Fähigkeit anerkannt, die Conditio humana darzustellen, und wir glauben, dass diese Reihe von NFTs eine einzigartige Gelegenheit ist, die Werke dieses spanischen Meisters einem völlig neuen Publikum zur Wertschätzung vorzustellen", sagte Javier Lumbreras, Chief Executive Officer von Artemundi. "Goyas Werk geht über seine Zeit hinaus. Dieses Bild Tafel 6 aus den Caprichos wirft ein Licht auf unsere Fähigkeit, miteinander wirklich in Kontakt zu treten. Dies war noch nie so relevant wie heute und bildet den Kern unserer Gesellschaft innerhalb des expandierenden Metaversums."

Tafel 6 aus den Caprichos ist der erste einer Reihe von Goya-NFTs, die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen und aus den 80 Caprichos im Besitz von Artemundi ausgewählt werden. Jeder NFT wird eine Vorstellung von Goya, eine Beschreibung und einen Titel mit Übersetzung für alle Länder sowie eine kurze, formelle Abhandlung der Symbolik des Kunstwerks enthalten. Die NFTs befinden sich im BridgeTower Permissioned Market, in den Investoren eintreten können, indem sie eine Securitize iD für einen nahtlosen KYC-Prozess erstellen, was in wenigen Minuten durchgeführt werden kann. Securitize ist weltweit führend in der gesetzeskonformen Ausgabe von digitalen Vermögenswerten und Wertpapieren.

"Es ist für BridgeTower eine Ehre, an dieser Partnerschaft mit Artemundi teilzunehmen und die Werke von Francisco de Goya zu feiern", sagte Cory Pugh, CEO von BridgeTower. "Der BridgeTower Permissioned Market ist ein perfekter Ort für diese NFTs, wo durch intelligente Verträge innerhalb des Markte die richtigen Eigentumsverhältnisse und Berechtigungen für den Investor geschaffen werden."

Eines der wichtigsten Elemente der Goya-NFT-Kollektion werden die Möglichkeiten sein, die für neue und vertieftere Interaktionen mit einer Gemeinschaft geschaffen werden, die Goyas Werke schätzt. Es werden Diskussionsforen eingerichtet, um die Interpretation der Caprichos im 21. Jahrhundert, den künstlerischen Ausdruck, die Sprache sowie den qualitativen und subjektiven Wert der Caprichos zu diskutieren. Zusätzlich wird ein Auszug aus dem Buch The Art of Collecting Art von Javier Lumbreras bereitgestellt, in dem erklärt wird, "wie man die Caprichos von Goya am besten betrachtet und einschätzt".

Die Relevanz der Goya-Meisterwerke für das 21. Jahrhundert könnte gut den Schlagzeilen von heute entnommen werden. Zusätzlich zum Metaversum werden kommende Goya-NFTs etwas zu Themen wie Geschlechterungleichheit, Demagogen Fake News, Freiheit und den Ereignisse in der Ukraine beitragen.

"NFTs sind einfach eine unglaubliche Gelegenheit, sich an der Kunst des 21. Jahrhunderts zu beteiligen", fuhr Lumbreras fort. "Dies ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, und wir freuen uns, Teil dieser Partnerschaft zwischen Artemundi und BridgeTower Capital zu sein."

Über BridgeTower Capital

BridgeTower Capital hat eine globale Plattform entwickelt, die es ermöglicht, in einzigartiger Weise Produkte auf seinen eigenen zugelassenen Märkten anzubieten, um Institutionen einen nahtlosen Zugang zu Staking, DeFi, NFT und Web 3.0 zu ermöglichen. BridgeTower betreibt mehr als 5000 eigene Staking Nodes und nutzt dazu Server, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Ein erheblicher Teil der Erträge aus diesen Produkten wird erneut investiert, um die Infrastruktur und das Vermögen von BridgeTower kontinuierlich zu vergrößern. BridgeTower ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Singapur und Niederlassungen in der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies ermöglicht dem Unternehmen, in den für die globale Wirtschaft wichtigsten Rechtshoheiten rechtskonform zu agieren.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bridgetowercapital.com.

Über Artemundi

Artemundi wurde aus einer rebellischen Idee und einer Zielsetzung mit hohen Grundsätzen gegründet, nämlich den Kunden dabei zu helfen, ihre Kunstinvestitionen aufzubauen und zu diversifizieren, und zwar ohne die übermäßigen Gebühren, die mit traditionellen stationären Kunstunternehmen verbunden sind, und gleichzeitig transparente Geschäftspraktiken einzuhalten. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat sich Artemundi zu einem branchenführenden Kunstinvestmentunternehmen mit Tausenden von erfolgreichen Transaktionen und einem verwalteten Vermögen aus Kunstwerken von über einer Milliarde US-Dollar entwickelt.

Erfahren Sie mehr unter https://artemundi.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005767/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

BridgeTower: Todd Wolfenbarger, todd@bridgetowercapital.com

Artemundi: Daniel Fabris, Daniel.fabris@artemundi.com