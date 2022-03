FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Putin:

"(...) Gravierende Fehlkalkulationen - ein uneiniger, den Konflikt scheuender Westen werde nach einem schnellen militärischen Erfolg Moskaus schon bald wieder zum "business as usual" zurückkehren - haben Putin in eine Lage mit nur schlechten Optionen gebracht. Selbst wenn Russland sofort aus der Ukraine abzöge, gäbe es für den Westen kein Zurück zum Verhältnis vor dem Krieg, weder politisch noch wirtschaftlich. Einen strahlenden Triumph, der die Russen vergessen ließe, wie hoch der Preis ist, den sie und ihre Kinder für Putins Größenwahn zahlen müssen, wird der Kreml in der Ukraine aber nicht erringen. Die russische Armee kann Städte vernichten. Aber nach einer sieg-, gar ruhmreichen Streitmacht sieht sie dabei nicht aus. Kiew könnte zu Putins Stalingrad werden. (...)"/yyzz/DP/nas