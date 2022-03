FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Krankenkassenbeiträgen:

"Lauterbachs Vorgänger Hermann Gröhe und Jens Spahn haben Gesetze auf den Weg gebracht, die vieles im Gesundheitswesen, wo sowieso schon täglich mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben werden, verteuern. Dazu kommen weniger stark sprudelnde Beitragseinnahmen durch pandemiebedingte Konjunktureinbrüche. Lauterbach hatte gehofft, möglichst viel durch einen Steuerzuschuss aufzufangen. Schließlich hatte die Vorgängerregierung für 2022 das Loch mit einem Rekordzuschuss von 28,5 Milliarden geschlossen - fast doppelt so viel wie die 14,5 Milliarden, die seit 2017 sowieso schon regulär aus Steuermitteln in das Kassensystem gepumpt werden. Doch da macht Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht mit. Und so verschwand der lange angekündigte Gesetzentwurf von Lauterbach, der 19,5 Milliarden Euro vom Staat vorsah, wieder in der Versenkung."/DP/jha