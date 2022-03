BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht von FDP-Parteivize Wolfgang Kubick muss Deutschland wieder stärker auf Braunkohle und Kernenergie setzen, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Kubicki sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag): "Die neueste Forderung von Russlands Präsident (Wladimir) Putin, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, macht noch einmal deutlich, dass sich die Bundesrepublik schnellstens von der russischen Gasversorgung lösen muss, um den blutigen Krieg Putins zu beenden."

Das heiße nicht nur, dass Deutschland den Aufbau von Infrastruktur für LNG (Flüssiggas) vorantreiben müsse. "Im Sinne einer energetischen Diversifizierungsstrategie bedeutet das selbstverständlich auch, dass die Braunkohle als Energieträger wieder stärker in den Fokus genommen werden muss." Kubicki ergänzte: "Die noch aktiven Kernkraftwerke müssen länger am Netz bleiben sowie die drei stillgelegten wieder reaktiviert werden." Er meinte: "Jeder Tag, an dem wir Russland über den Gasankauf finanzieren und damit wirtschaftspolitisch stabilisieren, verlängern wir den Krieg in der Ukraine."

Die rot-grün-gelbe Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag "idealerweise" bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Anfang 2022 waren drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden. Jetzt laufen noch drei Meiler, die bis Ende des Jahres vom Netz gehen sollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte erklärt, dass die Vorbereitungen für die Abschaltung schon zu weit fortgeschritten seien, als dass sie länger in Betrieb gehalten werden könnten./bg/DP/zb