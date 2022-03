DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. März

=== *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Ausblick 2022 (09:00 virtuelle BI-PK), Regensburg 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 24.3.), Brüssel 09:30 DE/Pressestatement Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Thema Energiesicherheit, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,9% gg Vj *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 93,5 zuvor: 98,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,8 zuvor: 98,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,6 zuvor: 99,2 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin 10:00 DE/BayernLB, BI-PK (online) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Sartorius AG, Online-HV *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: +2,3 Punkte *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 59,7 1. Umfrage: 59,7 zuvor: 62,8 15:00 US/Fed, Teilnahme (virtuell) von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) an der Podiumsdiskussion "Challenges for Monetary Policy and Financial Stability" organisiert von der BIZ und der Zentralbank von Peru 16:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor dem Citadel Directors Institute, Charleston 17:00 US/Fed, Teilnahme (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) an einer Diskussions- veranstaltung zum Thema Zentralbanken und digitale Währungen - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Ungarn (Moody's), Niederlande (Fitch), Schweden (Moody's) ===

