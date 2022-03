Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Jahresabschluss 2021: Adval Tech mit deutlich höherer Gesamtleistung und verbesserter Profitabilität



Niederwangen, 25. März 2022, 7.00 Uhr - Die Adval Tech Gruppe hat im Geschäftsjahr 2021 die wichtigsten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Sie erreichte eine Gesamtleistung1)von 170,8 Mio. CHF (2020: 140,8 Mio. CHF, +21,3%). Der EBITDA1) lag bei 17,0 Mio. CHF (2020: 15,2 Mio. CHF, +12,2%), der EBIT1) bei 9,2 Mio. CHF (2020: 6,7 Mio. CHF, +37,3%) und der Reingewinn bei 5,9 Mio. CHF (2020: 4,3 Mio. CHF, +36,8%). Die EBIT-Marge konnte Adval Tech von 4,8% im Jahr 2020 auf 5,4% steigern.

Die Adval Tech Gruppe hat auch dieses Jahr verschiedene Neuaufträge von bestehenden und neuen Kunden gewonnen und an allen Standorten innovative Neuprojekte gestartet. Dies alles, trotz der einschneidenden Regulatorien und Einschränkungen, die weltweit mit der Corona-Pandemie verbunden waren.

Marktentwicklung

Die Nachfrage in der Automobilindustrie hat sich zwar deutlich erholt, sehr zu schaffen machte der Industrie allerdings die Verknappung von Rohmaterialien und von einzelnen Zulieferteilen sowie die damit verbundenen massiven Preiserhöhungen und Lieferengpässe. Der Mangel an mikroelektronischen Bauteilen wie Halbleiter führte beispielsweise dazu, dass viele Automobilhersteller ihre Produktion zurückfahren mussten, was insbesondere die Adval Tech Standorte in Ungarn und in Mexiko zu spüren bekamen. In Brasilien musste Adval Tech gleich mehrmals Preiserhöhungen für Stahl hinnehmen, und in der Schweiz sowie in Deutschland sah sich die Gruppe gezwungen, das Nettoumlaufvermögen zu strapazieren, um die Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Zulieferteilen sicherstellen zu können. Unter diesen Vorzeichen sind die guten Jahresergebnisse der Adval Tech Gruppe besonders hoch einzuschätzen.

Markterfolge

Im Bereich Metall konnte Adval Tech im Berichtsjahr die im Frühling 2018 gestartete Zusammenarbeit mit einem führenden europäischen Premium-Automobil-Hersteller weiter ausbauen. Dies unter anderem mit einem Nachfolgeauftrag für Bremsenschutzbleche, die von 2022 bis 2032 in Deutschland in Serie produziert werden sollen, mit zusätzlichen Strukturteilen für die Produktion in Ungarn und mit einem Auftrag zur Herstellung von Benzin-Hochdruckpumpen in der Schweiz.

Im Bereich Kunststoff hat die Adval Tech Gruppe ihr Werk in Querétaro, Mexiko, ausgebaut und die Produktionsfläche von rund 3300 Quadratmeter auf rund 6600 Quadratmeter verdoppelt. Die lokale Mitarbeiterzahl von Adval Tech soll hier in den nächsten Jahren von rund 70 auf 150 bis 200 wachsen. Aber nicht nur für Mexiko, sondern auch für die Standorte in Ungarn und in China wurde Adval Tech für umfangreiche Neuaufträge von bestehenden und neuen Kunden nominiert.

Im Bereich der verwandten Anwendungen hat Adval Tech im Jahr 2021 zusätzliche Aufträge für den Standort in Malaysia akquiriert und mit der Produktion von Karten für Blutanalysen am Schweizer Standort Grenchen begonnen.

Auch im Jahr 2021 hat Adval Tech zudem wieder mehrere Aufträge für Schnelllaufpressen erhalten.

Ausblick

Auch für 2022 ist ein Ausblick sehr schwierig. Die großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und mit der Verfügbarkeit von Zulieferteilen und Rohstoffen, insbesondere in der Automobilindustrie, bleiben bestehen. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation nochmals deutlich verschärft und die entsprechenden Risiken auf diverse andere Bereiche ausgedehnt. Für die kommenden Monate müssen sich Automobilhersteller mit Szenarien auseinandersetzen, in denen sie die Produktion drosseln oder zeitweise gar stilllegen müssen. Dies bedeutet auch für die Adval Tech Gruppe trotz guter Auftragslage in vielen Fällen Planungsunsicherheit und drohende Produktionsunterbrüche. Die Gruppe verzichtet deshalb auf einen konkreten Ausblick fürs Jahr 2022 und hat sich weiterhin Zurückhaltung bei den Kosten und Investitionen auferlegt. Der Fokus bleibt darauf, die akquirierten Projekte auf Anhieb richtig umzusetzen.

Medien- und Finanzanalystenkonferenz

Die für den 27. April 2022 vorgesehene Medien- und Finanzanalystenkonferenz wird aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation nicht stattfinden. Der Geschäftsbericht 2021 der Adval Tech Gruppe steht am 27. April 2022 ab 7 Uhr auf der Website www.advaltech.com zum Download zur Verfügung. Um 7 Uhr erfolgt auch der Versand der dazugehörigen Medienmitteilung. Die Konzernleitung steht interessierten Finanzanalysten und Medienvertretern ab 9 Uhr für Einzelgespräche zur Verfügung.

Generalversammlung

Die Generalversammlung der Adval Tech Holding AG vom 19. Mai 2022 wird am Verwaltungssitz der Adval Tech Holding AG in Niederwangen stattfinden. Die Teilnahme ist auf den Verwaltungsrat, auf vom Verwaltungsrat bestimmte Mitarbeitende der Adval Tech Gruppe, auf den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und auf einen Vertreter der Revisionsgesellschaft beschränkt. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihre Stimme an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren. Anlässlich der Generalversammlung vom 19. Mai 2022 wird der Verwaltungsrat eine Ausschüttung in Höhe von 2.00 CHF pro Aktie beantragen.

Die wichtigsten Kennzahlen 2021 2020 Veränderung Gesamtleistung1) (Mio. CHF) 170,775 140,820 +21,3% Nettoumsatz (Mio. CHF) 166,591 134,860 +23,5% Betriebsergebnis vor Abschreibungen EBITDA1) (Mio. CHF) 17,017 15,170 +12,2% Betriebsergebnis EBIT1) (Mio. CHF) 9,244 6,732 +37,3% Reingewinn (Mio. CHF) 5,877 4,296 +36,8% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) 17,293 6,117 +182,7% Anzahl Mitarbeitende per 31.12. 1134 1105 +2,6%

1) Alternative Performance Kennzahl, siehe Erläuterung 3, Seite 79 im Geschäftsbericht 2020

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe betreibt insgesamt neun Produktionswerke. Diese befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien.

Agenda

27. April 2022, Publikation Geschäftsbericht 2021 (Medien- und Finanzanalystenkonferenz annulliert)

19. Mai 2022, Generalversammlung 2022 (ohne Präsenz)

Ende August 2022, Bekanntgabe der Semesterzahlen 2022

Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.