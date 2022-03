Im gestrigen Handel konnte die Aktie von Shell noch ein neues Mehrjahreshoch markieren. Heute könnte es jedoch zu einer Korrektur kommen. Denn die Ölpreise sind am Donnerstag unter Druck geraten. So verbilligte sich Brent-Öl um 2,19 auf 119,41 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI verringerte sich um 2,46 Dollar auf 112,45 Dollar. Am Ölmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts. Seit dem Einmarsch Russlands in sein Nachbarland ...

