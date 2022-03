DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

FLÜSSIGGAS - Die USA schließen einen Energiepakt mit der EU. Am Freitag wollen US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen eine Vereinbarung bekanntgeben, die feste Zusagen für Flüssiggas-Lieferungen (LNG) enthält. Das erfuhr das Handelsblatt von EU-Diplomaten. Bisher hatten die Amerikaner die Entscheidung, welche Häfen ihre LNG-Tanker ansteuern, dem Markt überlassen. Nach langen Gesprächen mit der EU erklären sie sich nun bereit, den Europäern konkrete Liefermengen zuzusichern. Ziel ist es, Europas Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. (Handelsblatt)

RENTENVERSICHERUNG - Der Bundesrechnungshof warnt nach einem Bericht von Bild vor einer prekären Finanzlage der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Durch Rentenreformen wie die Beitragsgarantie sei ein "großes finanzielles Risiko für den Bund in unbekannter Höhe" entstanden, zitiert Bild aus einer Analyse der Rechnungsprüfer. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, dass Arbeitnehmer bis 2025 nicht mehr als 20 Prozent ihres Bruttogehalts in die Rentenkasse einzahlen sollen. Auch die weiter steigenden Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung sieht der Bundesrechnungshof kritisch. (Bild)

BDI - Der Präsident des Industrieverbands BDI, Sigfried Russwurm, fordert ein Energie-Entlastungspaket auch für Unternehmen. "Die deutsche Industrie sieht die Gefahr, dass Unternehmen wegen der Energiepreisexplosion in existenzielle Schwierigkeiten geraten", sagte er. "Schon jetzt sind einige energieintensive Unternehmen gezwungen, ihre Produktion wegen überbordender Gas- und Stromkosten zu drosseln." Russwurm forderte: "Die Politik sollte schnellstmöglich die Energie- und Stromsteuer reduzieren und Unternehmen sowie private Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Stromnetzentgelten entlasten." (Funke Mediengruppe)

ENERGIE - Das Bundeswirtschaftsministerium hat deutliche Erfolge darin erzielt, Deutschlands Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu reduzieren. Das geht aus einem Vermerk des Ministeriums hervor. "Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen", heißt es in dem Papier. So haben Habecks Beamte über die Energiekonzerne RWE und Uniper drei schwimmende Flüssiggasterminals "optioniert". Die Unternehmen seien derzeit "in Vertragsverhandlungen" zur Anmietung sogenannter Floating Storage and Regasification Units. (Spiegel)

EMBARGO - Trotz anhaltender Rufe nach schärferen Sanktionen gegen Russland lehnt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall ein Gasembargo gegen das Land weiter entschieden ab. Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf sagte: "Wenn 50 Prozent des Gases fehlen, dann steht die Masse der Betriebe in der deutschen Industrie still. Es geht vor allem um die Chemie- und Glasindustrie, aber auch um die Metall- und Elektroindustrie." Bei einem Gasembargo, so Wolf weiter, drohe Millionen Beschäftigten Kurzarbeit und vielen von ihnen später womöglich auch Arbeitslosigkeit. (Neue Osnabrücker Zeitung)

FLÜCHTLINGE - Ex-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert nach Besuchen an der polnisch-ukrainischen Grenze eine Task Force zur Flüchtlingsaufnahme in Deutschland und eine bessere Koordination. "Die Bundesregierung hat die Dimensionen dieser Flüchtlingsbewegung noch nicht erkannt. Es braucht einen Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt, eine Task Force", sagte der CDU-Politiker, der in Polen geboren wurde. Das sei keine Aufgabe, bei der man sich Zuständigkeiten zwischen Ländern und Ministerien hin- und herschieben könne. (Welt)

UKRAINE - Die Außenministerin Großbritanniens, Liz Truss, sieht es als gemeinsame historische Pflicht, "die Flamme der Freiheit in der Ukraine am Leben zu halten und nicht zuzusehen, wie sie in ganz Europa und in der Welt ausgelöscht wird". Die gleichgesinnten Demokratien würden weder nachgeben noch zögern. Vielmehr würden sie in diesem kritischen Moment den Druck weiter erhöhen und unter deutschem G-7-Vorsitz zusammenarbeiten, damit sie dem Krieg ein Ende setzen können, schrieb sie in einem Gastbeitrag. (FAZ)

