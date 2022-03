Die Aktie von BioNTech hat sich am Donnerstag wieder etwas nach oben arbeiten können. Das Papier ging am Ende mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 170,41 Dollar aus dem US-Handel und damit nahe des Tageshochs. Noch immer bestimmen hohe Infektionszahlen das Geschehen. Der Omikron-Subtyp BA.2 breitet sich dabei weiter aus.Nach den jüngsten verfügbaren Daten für die vorletzte Woche betrug der Anteil von BA.2 in einer Stichprobe rund 72 Prozent, nach zuvor rund 64 Prozent, wie aus dem Wochenbericht des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...