Teltow (ots) -Verti: Süden der Republik hagelreich - Bremen bleibt erneut von Hagel verschontNachdem 2020 die Metropolregion Stuttgart Deutschlands Hagelhochburg war, wurde im vergangenen Jahr die bayerische Region Bad Tölz besonders stark von Hagel heimgesucht. In keiner anderen Region Deutschlands registrierte die Verti Versicherung AG im vergangenen Jahr mehr Hagelschäden als in Bad Tölz.Das geht aus einer jährlich durchgeführten internen Datenanalyse der registrierten Hagelschäden von Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer hervor.Doch auch in Baden-Württemberg kam es erneut zu einer hohen Schadenhäufigkeit, die auf Hagelereignisse zurückzuführen ist. Hinter Bad Tölz zählt Verti für 2021 in der Region um den Landkreis Reutlingen die meisten Hagelschäden. Am dritthäufigsten traf der Hagel mit dem Allgäu erneut eine bayerische Region.Hier hagelte es am wenigstenBesonders sicher vor möglichen Hagelschäden waren Kunden von Verti unter anderem in den Regionen Bremen, Mönchengladbach sowie Magdeburg. Dabei ist auffällig, dass Bremen bereits zum zweiten Mal in Folge zu den hagelärmsten Regionen Deutschlands zählt.Die besondere Zerstörungskraft von Hagelstürmen im Süden Deutschlands zeigt sich nicht nur in der Frequenz auftretender Schäden, sondern auch in der Schadenhöhe. Insgesamt stiegen die auf Hagel zurückzuführenden Schäden laut internen Daten des Kfz-Direktversicherers in 2021 um das Vierfache im Vergleich zu 2020.Mit Blick auf die Naturgefahrenbilanz in Deutschland geht das Jahr 2021 laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in die Geschichte ein. Der aus Naturkatastrophen resultierende Gesamtschaden erreichte im vergangenen Jahr eine Rekordhöhe. Neben schweren Wasser- und Sturmschäden kam es auch zu überdurchschnittlich vielen Hagelschäden.Quelle: GDV (2022).