Die TD Synnex Corporation (ISIN: US87162W1009, NYSE: SNX) zahlt am 22. April 2022 eine Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 8. April 2022. Im Januar 2021 wurde die Dividendenzahlung wieder aufgenommen (0,20 US-Dollar), nachdem der Konzern die Zahlung einer Dividende im März 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie ...

