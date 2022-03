Die One IBC Group, ein internationaler Unternehmensdienstleister mit 12 Jahren Erfahrung und globaler Reichweite, betonte in seinem Aktionsplan für 2022, dass Technologie der Hauptschwerpunkt für das Wachstum des Unternehmens sein wird. Die One IBC Group ist davon überzeugt, dass sich durch die digitale Transformation und Innovation nicht nur ihre Dienstleistungen und Abläufe drastisch verbessern werden, sondern dass auch die gesamte Branche davon profitieren und ihre traditionelle Arbeitsweise verändern wird.

Auf dem Weg zur digitalen Transformation

In den letzten Jahren haben die meisten Unternehmen ihren Schwerpunkt auf Technologie und Innovation verlagert, um ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und ihre Dienstleistungen noch besser auf die Kunden abzustimmen. Mit Hilfe revolutionärer Technologien wie dem Kundenbeziehungsmanagement (CRM), mobilen Apps, Websites usw. sind Unternehmen heute in der Lage, ihre Abläufe zu vereinfachen, ihre Produkte und Dienstleistungen maßgeschneidert anzubieten und sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen.

Gleichwohl kann sich nicht jede Branche sofort dem Trend zur Digitalisierung anschließen. Der Bereich Corporate Service ist ein gutes Beispiel. Die meisten, wenn nicht gar alle Anbieter von Unternehmensdiensten auf dem Markt bedienen sich noch immer der gleichen Technologien von vor 20 Jahren. Obwohl die Dienstleistungen vollständig per Fernzugriff und teilweise sogar automatisch abgewickelt werden können, hat sich seither nichts Wesentliches geändert, obwohl die Nachfrage von Seiten der Kunden stetig steigt.

Für eine Branche, die so viel Potenzial für die digitale Transformation bietet, wartet der Corporate Service immer noch auf einen bahnbrechenden Durchbruch.

Der Innovationsplan der One IBC Group

Seit ihrer Gründung setzt die One IBC Group Technologien ein, um Dienstleistungen für Unternehmen in aller Welt per Fernzugriff zu erbringen. Um schneller wachsen und mit den Großen der Branche konkurrieren zu können, beschloss das Unternehmen nun, sich stärker auf die Technologieentwicklung zu konzentrieren.

In ihrem Aktionsplan für 2022 erklärt die One IBC Group die digitale Transformation und Innovation zu ihrer Hauptaufgabe. In dem Plan wurde ein Fünfjahresplan aufgestellt, in dem die einzelnen Ziele festgelegt wurden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden müssen, um das System zu verbessern und neue Technologien zum Einsatz zu bringen. Dazu gehören die Automatisierung des Serviceauftragsprozesses, die Optimierung der Betriebsabläufe, der Aufbau eines Kundenportals, die Integration von Software-as-a-Service-Plattformen (SaaS-Plattformen) und die ständige Aktualisierung des gesamten Systems.

"Das ist nicht mehr die Zukunft. Der Wettlauf um Innovation ist jetzt die neue Norm", sagte Jimmy Lee, CEO der One IBC Group. "Mit dem soliden technologischen Fundament, das wir jetzt haben, glauben wir, dass die One IBC Group eine Revolution in der Branche der Unternehmensdienstleister auslösen kann."

Schon zuvor, im Jahr 2021, hatte die One IBC Group ihre erste mobile App auf den Markt gebracht. Sie war mit dem Ziel entwickelt worden, das Kundenerlebnis zu erweitern und zu verbessern und einen neuen Weg für den Aufbau von Auslandsgeschäften zu eröffnen.

"Dies ist erst der Anfang", so Jimmy. "Wir versuchen, im Rahmen unserer kontinuierlichen Entwicklung und Expansion mehr Dienstleistungen anzubieten und sie in unsere Plattformen zu integrieren. Gleichzeitig möchten wir für Unternehmen ein ganzes Ökosystem schaffen, in dem sie ihre globalen Expansionsstrategien entfalten können."

Über die One IBC Group

Die One IBC Group ist ein führender Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und verfügt über globale Erfahrungen und Lieferkapazitäten.

Seit ihrer Gründung ist die One IBC Group bestrebt, Unternehmern, Investoren und Geschäftsinhabern auf der ganzen Welt globale Expansionsstrategien mit Dienstleistungen anzubieten, die von Firmengründungen über die Registrierung von Marken und Lizenzen bis zu Büro- und Sekretariatsdienstleistungen reichen. Das Unternehmen hat Verbindungen zu internationalen Partnern aufgebaut und setzt fortschrittliche Technologien ein, um für seine Kunden optimale Dienstleistungen zu erbringen.

