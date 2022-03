Der amerikanische Krankenversicherer Anthem Inc. (ISIN: US0367521038, NYSE: ANTM) schüttet am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende von 1,28 US-Dollar aus. Record date war der 10. März 2022. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 13,3 Prozent. Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 5,12 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 473,73 US-Dollar (Stand: ...

