Das C3.ai Digital Transformation Institute (C3.ai DTI) gab heute die dritte Runde der von C3.ai DTI finanzierten Preise für fortgeschrittene Forschung bekannt, die sich auf die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Informationssicherheit und zur Sicherung kritischer Infrastrukturen konzentriert.

Das Institut vergab Geldpreise von insgesamt 6,5 Mio. USD an führende Forschungswissenschaftler an der University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon, Princeton, University of Chicago, KTH Royal Institute of Technology und MIT.

"Cybersicherheit ist ein existenzielles Problem", sagte Thomas M. Siebel, Chairman und CEO von C3.ai, einem führenden Anbieter von KI-Software für Unternehmen. "Wir statten führende Wissenschaftler mit zukunftsweisender Technologie aus, um die kritische Infrastruktur zu sichern."

Die 24 Projekte wurden jeweils mit 100.000 bis 700.000 USD für einen Zeitraum von zunächst einem Jahr ausgezeichnet.

KI-Belastbarkeit: Techniken und Methoden zur Ermöglichung der Entwicklung von KI-Algorithmen, die gegnerischen Angriffen standhalten können

"Leistungsfähige, nachweislich robuste KI-Methoden für Cybersicherheit bei kritischer Infrastruktur", (Zico Kolter, Carnegie Mellon University)

"Skalierbares, sicheres maschinelles Lernen in der Presence of Adversaries", (John Kubiatowicz, University of California, Berkeley)

"REFL: Resilient Distributed Cybersecurity Learning System", (Bo Li, University of Illinois at Urbana-Champaign)

"Fundamentale Grenzen bei der Robustheit von überwachten, maschinellen Lernalgorithmen", (Ben Zhao, University of Chicago)

Aufdeckung von Anomalien: KI-Techniken, einschließlich in beaufsichtigtem oder unbeaufsichtigtem Lernmodus zur frühzeitigen Aufdeckung von System- und/oder Netzwerkanomalien, die Indikatoren für unberechtigten Zugriff, Denial of Service oder Datenabfluss sein könnten

"Kontinuierliche und automatische Aufdeckung und Wiederherstellung von mit dem Internet verbundenen Sicherheitsschwachstellen", (Nick Feamster, University of Chicago)

"KI-Techniken zum Schutz von Kraftwerken vor Cyberangriffen", (Javad Lavaei, University of California, Berkeley)

"Physikalisch-orientierter, KI-basierter Ansatz für Cyber-Eindringungserkennung bei automatisierten Schaltanlagen", (Alberto Sangiovanni-Vincentelli, University of California, Berkeley)

Moderne, persistente Bedrohungen: KI-Techniken zur Offenlegung des Vorhandenseins moderner, persistenter Bedrohungen

"Deep Learning-Erkennungsalgorithmen für moderne, persistente Angriffe auf Mixed-Autonomy Traffic: Design und experimentelle Validierung", (Alex Bayen, University of California, Berkeley)

"KI-Support für Cybersicherheit," (David Wagner, University of California, Berkeley)

Sicherung kritischer, cyber-physikalischer Infrastruktur: KI-Techniken zur Sicherung kritischer Infrastruktur vor Cyberbedrohungen

"Cyber-Sicherheitskäfig für Netzwerke", (Cyrille Valentin Artho, KTH Royal Institute of Technology)

"Sicherheit für groß angelegte Infrastruktur mithilfe von Probabilistic Programming", (Nikita Borisov, University of Illinois at Urbana-Champaign)

"Ein kompositionelles Neural Certificate Framework zur Sicherung kritischer vernetzter Infrastrukturen", (Chuchu Fan, Massachusetts Institute of Technology)

"Demokratisierung KI-gestützter Sicherheits-Workflows für kritische Energie-Infrastruktur", (Vyas Sekar, Carnegie Mellon University)

"Semantische feindliche Analysen zur Sicherung kritischer Infrastrukturen", (Sanjit Seshia, University of California, Berkeley)

Forensik: Auf KI beruhende Techniken zur Forensik und Zuordnung zwecks Identifizierung des Ursprungs von Angriffen

"Kausales Reasoning für Echtzeit-Identifizierung von Angriffen auf cyber-physikalische Systeme", (György Dán, KTH Royal Institute of Technology)

"Statistische Lerntheorie und neuronale Graphennetze zur Identifizierung von Angriffsquellen", (H. Vincent Poor, Princeton University)

"Robuste und skalierbare Forensik für tief gehende neuronale Netzwerke", (Ben Zhao, University of Chicago)

Sicherung von aufkommenden Finanzinfrastrukturen: KI-Techniken zur Identifizierung von Angriffen auf aufkommende dezentralisierte Finanz- und Business-Infrastrukturen

"Eine Intelligence-Plattform zur Sicherheitsverbesserung von dezentralisierten Finanzstrukturen", (Dawn Song, University of California, Berkeley)

"Blockchain-Forensik", (Pramod Viswanath, University of Illinois at Urbana-Champaign)

Vulnerable Identifizierung: KI-Techniken, die früher unbekannte Schadsoftware, Ransomware und Zero-Day-Schwachstellen identifizieren und dabei deren Isolierung und Neutralisierung ermöglichen

"GAN-gestützte automatische Testfallgenerierung", (Giulia Fanti, Carnegie Mellon University)

"Maschinelles Lernen zur Aufdeckung von JavaScript-Schwachstellen", (Corina Pasareanu, Carnegie Mellon University)

Bedrohung durch Insider: Techniken zur Handhabung von Veränderungen, um den Missbrauch unschuldiger Insider als Waffen zu verhindern

"Schutz kritischer Infrastrukturen vor aufkommenden Insider-Bedrohungen", (Carl Gunter, University of Illinois at Urbana-Champaign)

"Vielschichtige Rare-Event-Modellierung von adaptiven Insider-Bedrohungen", (Jingrui He, University of Illinois at Urbana-Champaign)

"KI-gestützter Anstoß für Cyber-Hygiene", (Cedric Langbort, University of Illinois at Urbana-Champaign)

Vergabekriterien

Das C3.ai DTI sucht Forschungsvorschläge aus, die die kooperative Forschung fördern und maschinelles Lernen und andere KI-Teilbereiche voranbringen. Die Projekte werden auf der Grundlage wissenschaftlicher Verdienste, früherer Leistungen des leitenden Forschers und der mit ihm zusammenarbeitenden Forscher, der Verwendung von KI, maschinellem Lernen, Datenanalyse und Cloud Computing im Forschungsprojekt und der Eignung für die Erprobung der Methoden im großen Maßstab begutachtet. Weitere Informationen zu den Programmen des Instituts, den Vergabemöglichkeiten und den ausgewählten Forschungsvorschlägen finden Sie unter C3DTI.ai.

Über C3.ai Digital Transformation Institute

Das im März 2020 von C3 AI, Microsoft und führenden Universitäten gegründete C3.ai Digital Transformation Institute ist ein Forschungskonsortium, das sich der Beschleunigung des Nutzens von künstlicher Intelligenz für Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft verschrieben hat. Das Institut beauftragt die weltweit führenden Wissenschaftler mit der Erforschung und Ausbildung von Praktikern in der neuen Wissenschaft der digitalen Transformation an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Cloud Computing, Internet der Dinge, Big-Data-Analyse, Organisationsverhalten, öffentlicher Ordnung und Ethik.

Zu den zehn Mitgliedsuniversitäten und -laboratorien des C3.ai Digital Transformation Institute-Konsortiums gehören: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications an der University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University, und University of Chicago. Weitere Industriepartner sind AstraZeneca, Baker Hughes und Shell.

Um das Institut zu unterstützen, wird C3 AI in den ersten fünf Jahren des Betriebs 57.250.000 USD in bar zur Verfügung stellen. Neben Geldpreisen stellt C3.ai DTI Forschern Cloud Computing, Supercomputing, Daten und Software zur Verfügung. Dazu gehören die kostenlose und unbegrenzte Nutzung der C3.ai Anwendungsplattform, der Zugriff auf die Aczure-Cloud-Plattform von bis zu 2 Mio. USD sowie auf High Performance Computing (HPC) Ressourcen am National Center for Supercomputing Applications (NCSA) an der University of Illinois at Urbana-Champaign und Lawrence Berkeley National Laboratory's National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC).

Über C3.ai, Inc.

C3.ai ist Anbieter für KI-Software für Unternehmen. C3.ai bietet ein Sortiment an vollständig integrierten Produkten an, darunter die C3.ai Application Platform, eine End-to-End-Plattform zum Entwickeln, Bereitstellen und Betreiben von KI-gestützten Betriebsanwendungen sowie C3.ai Applications, einem Portfolio an branchenspezifischen SaaS KI-Betriebsanwendungen, die die digitale Umstellung von Unternehmen weltweit ermöglichen. Erfahren Sie mehr auf: www.c3.ai.

