25 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 24 March 2022 it purchased a total of 425,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 125,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.260 GBP1.050 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.230 GBP1.028 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.24246 GBP1.035218

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 24 March 2022 the Company purchased a total of 500,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on London Stock Exchange. The price paid per ordinary shares was GBP1.034.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 717,321,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4257 1.260 XDUB 08:14:20 00057899227TRLO0 1421 1.260 XDUB 08:14:20 00057899228TRLO0 5111 1.258 XDUB 08:21:00 00057899548TRLO0 5631 1.256 XDUB 08:49:56 00057900348TRLO0 5063 1.252 XDUB 08:49:56 00057900349TRLO0 256 1.246 XDUB 09:25:19 00057901451TRLO0 4301 1.246 XDUB 09:25:19 00057901452TRLO0 2089 1.244 XDUB 10:10:48 00057903133TRLO0 2089 1.244 XDUB 10:10:48 00057903134TRLO0 134 1.244 XDUB 10:10:48 00057903135TRLO0 325 1.238 XDUB 10:24:04 00057903748TRLO0 955 1.238 XDUB 10:24:04 00057903749TRLO0 3380 1.238 XDUB 10:24:04 00057903750TRLO0 250 1.238 XDUB 10:24:04 00057903751TRLO0 22 1.238 XDUB 10:24:04 00057903752TRLO0 5132 1.234 XDUB 10:24:05 00057903754TRLO0 4500 1.234 XDUB 10:38:10 00057904381TRLO0 4731 1.232 XDUB 10:41:33 00057904472TRLO0 4908 1.232 XDUB 10:43:19 00057904528TRLO0 5882 1.230 XDUB 10:43:21 00057904529TRLO0 4430 1.236 XDUB 10:57:57 00057905314TRLO0 786 1.236 XDUB 10:57:57 00057905315TRLO0 1944 1.236 XDUB 10:57:57 00057905316TRLO0 2740 1.236 XDUB 10:57:57 00057905317TRLO0 4104 1.236 XDUB 10:57:57 00057905318TRLO0 4430 1.236 XDUB 11:00:15 00057905372TRLO0 4430 1.236 XDUB 11:00:23 00057905377TRLO0 4430 1.236 XDUB 11:01:24 00057905423TRLO0 308 1.244 XDUB 11:07:40 00057905721TRLO0 5027 1.242 XDUB 11:10:18 00057905960TRLO0 4950 1.242 XDUB 11:13:53 00057906083TRLO0 2998 1.242 XDUB 11:31:00 00057906658TRLO0 1272 1.242 XDUB 11:31:00 00057906659TRLO0 4809 1.240 XDUB 11:40:04 00057906930TRLO0 4381 1.234 XDUB 11:58:55 00057908032TRLO0 1046 1.242 XDUB 12:20:22 00057908850TRLO0 3582 1.242 XDUB 12:20:22 00057908851TRLO0 2998 1.242 XDUB 12:20:40 00057908873TRLO0 2001 1.242 XDUB 12:20:40 00057908874TRLO0 2998 1.242 XDUB 12:22:50 00057908972TRLO0 1116 1.242 XDUB 12:22:50 00057908973TRLO0 4866 1.242 XDUB 12:55:44 00057910044TRLO0 2554 1.244 XDUB 13:00:30 00057910152TRLO0 2335 1.244 XDUB 13:00:30 00057910153TRLO0 2540 1.244 XDUB 13:00:30 00057910154TRLO0 4524 1.240 XDUB 13:10:37 00057910448TRLO0 4171 1.238 XDUB 13:22:49 00057911021TRLO0 4899 1.240 XDUB 13:51:50 00057912622TRLO0 2004 1.240 XDUB 13:51:50 00057912623TRLO0 1 1.240 XDUB 13:51:50 00057912624TRLO0 2111 1.250 XDUB 14:01:30 00057913252TRLO0 2232 1.250 XDUB 14:01:30 00057913253TRLO0 4205 1.248 XDUB 14:02:00 00057913261TRLO0 2111 1.250 XDUB 14:02:00 00057913262TRLO0 1750 1.250 XDUB 14:02:00 00057913263TRLO0 1314 1.250 XDUB 14:02:00 00057913264TRLO0 4296 1.242 XDUB 14:13:00 00057913879TRLO0 51 1.242 XDUB 14:20:00 00057914292TRLO0 4549 1.242 XDUB 14:21:26 00057914450TRLO0 4273 1.242 XDUB 14:30:58 00057915037TRLO0 2554 1.244 XDUB 14:48:09 00057915952TRLO0 3919 1.244 XDUB 14:48:09 00057915953TRLO0 2554 1.244 XDUB 14:48:09 00057915954TRLO0 1359 1.244 XDUB 14:48:09 00057915955TRLO0 1235 1.244 XDUB 14:48:09 00057915956TRLO0 673 1.242 XDUB 14:50:00 00057916022TRLO0 1250 1.242 XDUB 14:50:00 00057916023TRLO0 1250 1.242 XDUB 14:50:00 00057916024TRLO0 32 1.242 XDUB 14:50:00 00057916025TRLO0 1917 1.242 XDUB 14:50:00 00057916026TRLO0 2554 1.244 XDUB 14:53:42 00057916290TRLO0 3457 1.244 XDUB 14:53:42 00057916291TRLO0 1157 1.244 XDUB 14:54:35 00057916323TRLO0 4015 1.244 XDUB 14:54:35 00057916324TRLO0 2554 1.248 XDUB 15:07:08 00057917325TRLO0 2459 1.248 XDUB 15:07:08 00057917326TRLO0 2554 1.248 XDUB 15:07:25 00057917339TRLO0 2196 1.248 XDUB 15:07:25 00057917340TRLO0 511 1.246 XDUB 15:11:13 00057917511TRLO0 2667 1.246 XDUB 15:11:13 00057917512TRLO0 1505 1.246 XDUB 15:11:13 00057917513TRLO0 246 1.246 XDUB 15:11:13 00057917514TRLO0 275 1.246 XDUB 15:11:23 00057917518TRLO0 886 1.246 XDUB 15:11:23 00057917519TRLO0 2200 1.246 XDUB 15:11:23 00057917520TRLO0 1218 1.246 XDUB 15:11:23 00057917521TRLO0 45 1.248 XDUB 15:29:16 00057918408TRLO0 3554 1.248 XDUB 15:30:06 00057918446TRLO0 6819 1.248 XDUB 15:30:06 00057918447TRLO0 3554 1.248 XDUB 15:30:06 00057918448TRLO0 1004 1.248 XDUB 15:30:06 00057918449TRLO0 651 1.246 XDUB 15:35:23 00057918712TRLO0 338 1.246 XDUB 15:35:23 00057918713TRLO0 1000 1.246 XDUB 15:35:23 00057918714TRLO0 618 1.246 XDUB 15:35:23 00057918715TRLO0 88 1.246 XDUB 15:35:23 00057918716TRLO0 1500 1.246 XDUB 15:35:23 00057918717TRLO0 401 1.246 XDUB 15:35:23 00057918718TRLO0 2090 1.242 XDUB 15:53:44 00057919824TRLO0 4653 1.242 XDUB 15:53:44 00057919825TRLO0 2636 1.242 XDUB 15:53:44 00057919826TRLO0 1750 1.244 XDUB 15:53:44 00057919827TRLO0 1517 1.240 XDUB 16:01:54 00057920251TRLO0 1137 1.240 XDUB 16:01:55 00057920255TRLO0 1138 1.240 XDUB 16:01:55 00057920256TRLO0 759 1.240 XDUB 16:01:55 00057920257TRLO0 639 1.240 XDUB 16:02:55 00057920309TRLO0 1750 1.240 XDUB 16:04:47 00057920429TRLO0 1750 1.240 XDUB 16:04:47 00057920430TRLO0 1115 1.240 XDUB 16:04:47 00057920431TRLO0 1194 1.240 XDUB 16:04:47 00057920432TRLO0 1750 1.240 XDUB 16:04:47 00057920433TRLO0 4515 1.238 XDUB 16:05:06 00057920500TRLO0 1405 1.240 XDUB 16:18:21 00057921299TRLO0 2667 1.240 XDUB 16:18:23 00057921301TRLO0 99 1.240 XDUB 16:18:23 00057921302TRLO0 2567 1.240 XDUB 16:18:23 00057921303TRLO0 2195 1.240 XDUB 16:18:23 00057921304TRLO0 923 1.242 XDUB 16:18:47 00057921318TRLO0 1200 1.242 XDUB 16:18:47 00057921319TRLO0 679 1.242 XDUB 16:20:13 00057921415TRLO0 3492 1.242 XDUB 16:20:13 00057921416TRLO0 6174 1.242 XDUB 16:20:13 00057921417TRLO0 631 1.242 XDUB 16:22:13 00057921634TRLO0 1100 1.242 XDUB 16:22:13 00057921635TRLO0 1089 1.242 XDUB 16:23:06 00057921737TRLO0 614 1.242 XDUB 16:23:06 00057921738TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2000 105.00 XLON 08:15:01 00057899258TRLO0 103 104.60 XLON 08:49:56 00057900350TRLO0 2853 104.60 XLON 08:49:56 00057900351TRLO0 800 104.40 XLON 08:51:44 00057900380TRLO0 700 104.40 XLON 08:51:44 00057900381TRLO0 700 104.40 XLON 08:51:44 00057900382TRLO0 906 104.40 XLON 08:51:44 00057900383TRLO0 58 104.00 XLON 10:00:19 00057902714TRLO0 1398 104.00 XLON 10:00:19 00057902715TRLO0 700 104.00 XLON 10:00:19 00057902716TRLO0 700 104.00 XLON 10:00:19 00057902717TRLO0 185 104.00 XLON 10:00:19 00057902718TRLO0 1935 103.80 XLON 10:10:48 00057903136TRLO0 2603 103.40 XLON 10:14:33 00057903242TRLO0 2500 103.40 XLON 10:14:33 00057903243TRLO0 1051 103.40 XLON 10:14:36 00057903249TRLO0 3101 103.40 XLON 10:14:36 00057903250TRLO0 7219 103.40 XLON 10:14:36 00057903251TRLO0 5248 103.40 XLON 10:15:43 00057903313TRLO0 7615 103.40 XLON 10:15:43 00057903314TRLO0 167 102.80 XLON 10:24:04 00057903753TRLO0 7130 103.00 XLON 10:29:34 00057904103TRLO0 3051 103.00 XLON 10:38:08 00057904379TRLO0 2629 103.40 XLON 11:17:00 00057906188TRLO0 700 103.20 XLON 11:40:02 00057906897TRLO0 700 103.20 XLON 11:40:02 00057906898TRLO0 700 103.20 XLON 11:40:02 00057906899TRLO0 684 103.20 XLON 11:40:02 00057906900TRLO0 2973 103.00 XLON 12:05:06 00057908258TRLO0 2551 103.40 XLON 12:20:27 00057908855TRLO0 412 103.40 XLON 12:20:27 00057908856TRLO0 5507 103.40 XLON 12:51:55 00057909904TRLO0 1447 103.20 XLON 13:05:45 00057910319TRLO0 1512 103.20 XLON 13:05:45 00057910320TRLO0 3059 103.20 XLON 13:28:11 00057911163TRLO0 2000 103.40 XLON 13:49:50 00057912477TRLO0 2000 103.40 XLON 13:51:50 00057912620TRLO0 744 103.40 XLON 13:51:50 00057912621TRLO0 719 103.60 XLON 14:15:04 00057913981TRLO0 2826 103.60 XLON 14:15:04 00057913982TRLO0 2000 103.60 XLON 14:21:26 00057914451TRLO0 2000 103.40 XLON 14:21:27 00057914454TRLO0 2766 103.40 XLON 14:50:00 00057916021TRLO0 5326 103.80 XLON 14:54:35 00057916322TRLO0 2000 104.00 XLON 15:16:05 00057917786TRLO0 4500 104.00 XLON 15:16:05 00057917787TRLO0 145 104.00 XLON 15:16:05 00057917788TRLO0 605 103.80 XLON 15:25:09 00057918180TRLO0 3494 103.80 XLON 15:25:09 00057918181TRLO0 2000 103.80 XLON 15:38:23 00057918940TRLO0 1759 103.80 XLON 15:38:23 00057918941TRLO0 2691 103.60 XLON 15:52:02 00057919770TRLO0 3091 103.20 XLON 15:58:41 00057920041TRLO0 2000 103.40 XLON 16:01:57 00057920258TRLO0 2000 103.20 XLON 16:04:47 00057920428TRLO0 2000 103.40 XLON 16:12:35 00057920882TRLO0 2000 103.40 XLON 16:14:49 00057921003TRLO0 737 103.40 XLON 16:14:49 00057921004TRLO0

