UserTesting (NYSE: USER), ein führendes Unternehmen für videobasierte menschliche Erkenntnisse, hat heute neue Testmuster für die UserTesting Human Insight Platform freigegeben, durch die Unternehmen aus erster Hand mitansehen können, wie Menschen das Internet der Dinge (IdD) und andere vernetzte Geräte wahrnehmen. Da immer mehr Geräte über das Internet und Cloud Computing miteinander verbunden werden und sich die Erwartungen der Kunden ändern, besteht bei Unternehmen eine erhöhte Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen mit diesen vernetzten Geräten und neuen Erlebnissen interagieren und darauf reagieren.

Mit der prognostizierten Zunahme der Anzahl IoT-Geräte von 8,74 Milliarden im Jahr 2020 auf fast das Dreifache mit mehr als 25,4 Milliarden IoT-Geräten im Jahr 2030 führen viele Unternehmen Neuerungen ein, auf welche Weise sie mit ihren Kunden interagieren von VR-Headsets über autonome Fahrzeuge und Wearables bis hin zu Smart Home Assistants und Haushaltsgeräten. Die Zunahme an vernetzten Geräten im geschäftlichen wie auch im privaten Umfeld stellt zusätzliche Chancen für die Kontaktaufnahme von Marken mit Kunden dar. Unternehmen können sehr viel Wert daraus ziehen, wenn sie lernen, wie ihre Kunden mit vernetzten Geräten umgehen und welche Vorteile ihnen dadurch entstehen, und dank den neuen Testmustern von UserTesting können diese Unternehmen ihren Kunden auch bessere Erlebnisse vermitteln.

Die Testmuster von UserTesting für vernetzte Geräte bieten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie sich ein vollständigeres Bild der Erwartungen ihrer Kunden in Bezug auf deren Nutzung von vernetzten Geräten machen können. Eine große Fluggesellschaft beispielsweise nutzte UserTesting zur Entwicklung einer neuen Sprachassistenzfunktion, wobei Erkenntnisse zum Informationsbedarf von Reisenden zusammengetragen worden waren. Kenntnisse von Bedürfnissen, Enttäuschungen, Annahmen und so weiter sind ausschlaggebend, um das bestmögliche Erlebnis mit einem Gerät sowie eine Vernetzung auf der nächsten Stufe zu ermöglichen. Die neuesten Testmuster enthalten vorgefertigte Beispielfragen, die Unternehmen in ungeänderter Form verwenden oder an ihre eigenen Testanforderungen anpassen können.

"Die digitale Transformation nimmt an Tempo zu, mehr Verbraucher sind über ihre Geräte ans Netz angeschlossen, und Unternehmen wollen wissen, wie sie den Erwartungen der Kunden auf unvorhergesehene Weise gerecht werden können", so Janelle Estes, Chief Insights Officer bei UserTesting. "Laut Recherchen des McKinsey Global Institute weist das Internet der Dinge das Potenzial für eine Wertzunahme von 5,5 bis 12,6 Billionen US-Dollar bis im Jahr 2030 auf. Unternehmen, die das Internet der Dinge frühzeitig in den Griff bekommen, haben einen entscheidenden Vorteil beim Eintritt in neue Märkte und bei der Befriedigung der Nachfrage vonseiten der Kunden."

Unternehmen, die Mühe damit bekunden, den Wert des IoT für sich zu erfassen, können die Muster für schnelles Feedback von Benutzern verwenden und sich durch die Nutzung der Technologie von UserTesting bessere Kenntnisse darüber verschaffen, wie digital vernetzte Geräte funktionieren. UserTesting stellt Videoaufnahmen von echten Interaktionen mit Kunden zur Verfügung, die sich bereit erklärt haben, ihre Ansichten und Erfahrungen bekannt zu geben, während sie eine Reihe von Aufgaben und Anweisungen online ausführen.

Die neuen Testmuster für vernetzte Geräte ergänzen die mehr als 100 vorgefertigten Testvorlagen, die auf der UserTesting Human Insight Platform verfügbar sind.

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert Videoaufzeichnungen von Erfahrungen, sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen kann, hören kann, was Benutzer sagen, sehen kann, was sie meinen, und verstehen kann, wie es tatsächlich ist, Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, minimiert UserTesting das Rätselraten und erweckt Daten zur Kundenerfahrung mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat mehr als 2.300 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut Forbes. UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Mehr erfahren Sie unter www.usertesting.com.

