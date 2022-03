25. März 2022 - Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7 ("Cruz" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das erste Bohrloch des Phase-II-Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Solar in Nevada mit 8.135 Acres Grundfläche den anvisierten möglicherweise lithiumhaltigen Tonstein auf einem durchgängigen Abschnitt von 700 Fuß durchteuft hat. Dieser 700-Fuß-Tonsteinabschnitt ist mehr als doppelt so lang wie alle vorherigen Tonsteinabschnitte, die im Rahmen des Phase-I-Bohrprogramms von Cruz (siehe Pressemeldung vom 17. Dezember 2021) durchteuft wurden, und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenze zum TLC-Projekt von American Lithium Corp. (LIACF - OTC, LI-TSX.v). Am 21. Mai 2020 hatte American Lithium Corp. eine erste, von Stantec Consulting Ltd. erstellte Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet TLC veröffentlicht, welche 5,37 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,76 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt.

Die lithiumhaltige Tonsteinformation wurde in allen Bohrlöchern der ersten Bohrphase von Cruz auf dem Lithiumprojekt Solar durchteuft, wobei unter anderem Werte von bis zu 1.300 ppm/Li ermittelt wurden (siehe Pressemeldung vom 17. Januar 2022). Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jim Nelson, President von Cruz Battery Metals, sagt dazu: "Es stimmt uns zuversichtlich, dass das erste Loch des Phase-II-Bohrprogramms den anvisierten Tonstein auf einem so langen Abschnitt durchteuft hat. Mit 700 Fuß ist dieser durchgängige Abschnitt doppelt so lang wie alle bisherigen Tonabschnitte aus unserem Phase-I-Bohrprogramm (345 Fuß) auf dem Lithiumprojekt Solar und einer der längsten Tonsteinabschnitte, die in den letzten Jahren in Nevada gemeldet wurden. Da diese Phase-II-Bohrkampagne weiter läuft, sind wir optimistisch, was das verbleibende Programm noch bringen könnten. Cruz verfügt über einen großen Grundbesitz und ein ähnlich großes Konzessionsgebiet wie unser Nachbar American Lithium, der derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 750 Millionen Dollar hat. Die Lithiumpreise befinden sich aktuell auf einem Allzeithoch, was in erster Linie auf die massive Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Das Ziel von Cruz besteht darin, eine neue Lagerstätte zur inländischen Versorgung mit Lithium in Batteriequalität zu finden."

Abbildung 1: Lageplan des Grundbesitzes von Cruz

Qualifizierter Sachverständiger

Frank Bain, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 8.135 Acres große Lithiumprojekt Solar und das 240 Acres große Lithiumprojekt Clayton Valley. Die drei verschiedenen Konzessionen von Cruz in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem historischen Silber- und Kobaltbergbaugebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario, die Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten aufweisen, gehören das 988 Acres große Kobaltprojekt Johnson, das 6.146 Acres große Kobaltprojekt Hector und das 1.458 Acres große Kobaltprojekt Bucke. In BC verfügt Cruz über das 1.542 Acres große Kobaltprojekt War Eagle. Zu den Projekten des Unternehmens in Idaho (USA) gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt und die 80 Acres umfassende Kobaltkonzession Idaho Star. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Director

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Director

T: 604-899-9150

Toll free: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64910Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64910&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA22888A1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA22888A1084