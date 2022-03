Die Infektionszahlen in Deutschland explodieren und der neue Subtyp BA.2 der Omikron-Variante ist weiter auf dem Vormarsch. Damit dürfte nun wohl auch dem Letzten klar sein, dass uns Corona noch viele Monate, vielleicht sogar Jahre, begleiten wird. Umso wichtiger sind daher Impfungen, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Gute Nachrichten also für den Impfstoffplatzhirsch BioNTech, der in der kommenden Woche einen Einblick in sein Innenleben geben wird.

So wird BioNTech am 30. März über die Zahlen für das vierte Quartal und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021 berichten. Viel wichtiger dürfte allerdings auch der Ausblick für die kommenden Monate werden. So kehrt mit den steigenden Fallzahlen auch für den Impfstoffhersteller wieder die ganz große Perspektive zurück. Der Aktienkurs hat sich zuletzt ohnehin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...