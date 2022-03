Vilnius, Litauen, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -Genome (UAB Maneuver), ein in Litauen ansässiges E-Geld-Institut, bietet Google Pay-Dienste auf seinen virtuellen Karten an. Die schnelle und unverzichtbare Funktion für kontaktlose Zahlungen ist für Inhaber von Privat- und Firmenkarten verfügbar.Genome hat seine virtuellen Karten und physischen Visa-Karten Ende 2021 eingeführt, um seine Finanzdienstleistungen auf mehr Menschen auszuweiten. Virtuelle Karten existieren ausschließlich innerhalb des Genome-Portals, d. h. sie können nicht gestohlen oder von Dritten verwendet werden. Die Kartendaten sind durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und ausgefeilte Tools zur Betrugsbekämpfung zuverlässig geschützt.Die virtuellen Karten von Genome wurden als schnelle, plastikfreie Alternative zu physischen Debitkarten entwickelt, die für Online-Einkäufe verwendet werden. Google Pay ermöglicht es den Karten, den Zahlungsumfang deutlich zu erhöhen. Die EMI-Kunden können sie nun in jedem Geschäft, Restaurant oder anderen Einrichtungen mit kontaktlosen Zahlungsterminals verwenden."Google Pay Services auf unseren virtuellen Karten ermöglichen es Genome, unserem langjährigen Ziel, unseren Kunden sichere, kontaktlose Zahlungen zu ermöglichen, einen Schritt näher zu kommen. Die Digitalisierung der Finanzdienstleistungen wurde durch die Pandemie erheblich vorangetrieben, und wir sind bereit für die damit verbundenen Herausforderungen. Wir erbringen unsere Dienstleistungen nicht nur vollständig online, sondern bieten unseren Kunden auch virtuelle Karten an, die eine nahtlose Online- und Offline-Zahlung ermöglichen", erklärt Daumantas Barauskas, CEO von Genome.Informationen zu GenomeGenome ist ein von der litauischen Zentralbank zugelassenes und überwachtes E-Geld-Institut. Genome macht die Online-Eröffnung von Privat-, Geschäfts- und Händlerkonten schnell, einfach und sicher. Das Onboarding und die Kontenverwaltung erfolgen vollständig online. Eine Einzelperson oder ein Unternehmen kann bei Genome eine Geldbörse einrichten und bis zu 15 spezielle IBAN-Konten für Unternehmen in verschiedenen Währungen eröffnen: EUR, USD, GBP. Die Kunden können Währungen umtauschen, inländische und internationale Geldüberweisungen tätigen, jederzeit den Überblick über alle Finanzen behalten und vieles mehr. Genome bietet Firmen Visa-Karten an, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer für Marketing- und andere Geschäftsausgaben bezahlen können. Und die Einzelpersonen können ihre physischen und virtuellen Karten für persönliche Zwecke nutzen.Das EMI bietet auch Händlerkonten an. Händler können Zahlungen in über 20 Währungen akzeptieren und die Auszahlungen von einem Dashboard aus verfolgen und planen. Ihre Kunden können Sie mit 40 alternativen lokalen Zahlungsmitteln sowie mit Karten der großen Marken wie Visa und Mastercard bezahlen. Händler erhalten Zugang zu einer sicheren Zahlungsabwicklung, fortschrittlichen Analyseinstrumenten und Massenauszahlungen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://genome.eu/Pressekontakt:Elena Rudenko,elena.rudenko@genome.euOriginal-Content von: Genome, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160030/5180002