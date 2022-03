Auf einmal ging es ganz schnell: Um fast 19 % sauste der Aktienkurs von LPKF Laser & Electronics (WKN: 645000) am gestrigen Mittwoch in den Keller. Mittlerweile kostet das Papier nur noch 13,16 Euro (Stand: 24. März 2022). Der Grund waren die schwachen Zahlen für 2021. LPKF enttäuscht viele Marktteilnehmer Projektverzögerungen und Engpässe in der Logistik hinterließen im Geschäftsjahr 2021 schwere Narben bei LPKF. Der Umsatz sank um fast 3 %. Unterm Strich steht ein Verlust von 0,1 Mio. Euro. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...