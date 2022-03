Die risikobasierte HITRUST-Zertifizierung über zwei Jahre bestätigt das Engagement von FPT Software für die Einhaltung wichtiger Vorschriften und den Schutz vertraulicher Informationen für Unternehmen.

Das führende vietnamesische IT-Unternehmen FPT Software gab bekannt, dass es von der Health Information Trust Alliance (HITRUST) den zertifizierten Status für die Informationssicherheit bekommen hat. Das Unternehmen erhielt eine risikobasierte zweijährige HITRUST-Zertifizierung für sein Web Services System, Database System und Deployment System.

FPT Software received HITRUST Risk-based, 2-year (r2) Certification for its Web Services System, Database System and Deployment System (Graphic: Business Wire)

HITRUST bietet einen hochwertigen zertifizierbaren Compliance- und Risikomanagementrahmen für unterschiedliche Branchen und vor allem für das Gesundheitswesen. Durch diese Errungenschaft wird FPT Software Teil einer weltweiten Elitegruppe aus Organisationen, die über eine HITRUST-Zertifizierung verfügen. Sie zeigt, dass die Systeme von FPT Software den maßgeblichen Vorschriften und branchenspezifischen Anforderungen entsprechen und Risiken angemessen managen.

"In der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft von heute treibt HITRUST kontinuierlich Innovationen voran, um neue und kreative Ansätze zu entwickeln, um die Herausforderungen zu bewältigen", sagte Jeremy Huval, Chief Innovation Officer, HITRUST. "Die risikobasierte zweijährige Zertifizierung von FPT Software ist Beleg dafür, dass es den Weg für die Best Practices der Branche hinsichtlich Informationsrisikomanagement und Compliance bereitet."

"FPT Software ist stolz, diese erstklassige Zertifizierung von HITRUST zu erhalten", sagte Chu Canh Chieu, Head of Global Healthcare Solutions, FPT Software. "Wir freuen uns, unser Engagement für die Erfüllung der höchsten Standards des Datenschutzes und der Informationssicherheit zu zeigen und Risiken für unsere Kunden und Partner vor allem im Gesundheitssektor auszuräumen", fügte er hinzu.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich der digitalen Gesundheit ist FPT Software ein verlässlicher Partner für mehr als 50 medizinische Einrichtungen weltweit, darunter IHH Healthcare, Hitachi Aloka und MedAdvisor. Es hilft den Unternehmen, ihre Kapazitäten im Gesundheitswesen mit seinen Dienstleistungen für das Outsourcing von Informationstechnologie und die digitale Transformation zu stärken.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das einen Umsatz von 632,5 Millionen US-Dollar erzielt und 22.500 Mitarbeiter in 26 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.fpt-software.com.

