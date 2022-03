Eine Zeichnung des Angebots PROJECT Metropolen 20 ist nur noch bis Ende Juli 2022 möglich. Erfahren Sie hier mehr zu Investitionen des AIF und weiteren News der Gesellschaft.Wie die PROJECT Investment Gruppe kürzlich mitteilte, befindet sich der AIF PROJECT Metropolen 20 derzeit im Platzierungsendspurt: Noch bis zum 30. Juni 2022 haben Anleger die Möglichkeit, das Angebot zu zeichnen. Die Gesellschaft freut sich über bisher über 2.000 Zeichnungen mit mehr als 72 Millionen Euro eingesammeltes Kapital. Der Alternative Investmentfonds investiert in Immobilien in Metropolregionen in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wohngebäuden. Bisher befinden sich im Fondsportfolio zehn Beteiligungsobjekte.

