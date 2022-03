Foto: ShutterstockNach den moderaten Verlusten vom Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen mit leichten Gewinnen starten. Am Morgen wurde DAX -0,07% zeitweise rund 0,4 Prozent höher bei 14.327 Punkte taxiert. Damit deutet sich für den Leitindex nach zwei starken Vorwochen ein Wochenverlust von rund ein Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,29% wird am Freitag mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...