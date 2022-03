Die Aktie von Daimler Truck setzt auch am Freitag ihren Aufwärtstrend fort. Sie gewinnt am frühen Morgen auf der Handelsplattform Tradegate gut drei Prozent auf 26,90 Euro. Am Donnerstag war das Papier mit einem Plus von mehr als sieben Prozent der mit Abstand größte Gewinner im DAX. Beflügelt hat ein starker Ausblick auf 2022.Unerwartet hohe Jahresziele von Daimler Truck haben die Aktien des Lkw- und Busherstellers am Donnerstag einen kräftigen Kurssprung beschert. Ein Händler sagte, dass der Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...