HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dass der Lkw- und Bushersteller die Konsensschätzungen für 2021 verfehlt habe, mache ihm keine großen Sorgen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management rechne aber mit nachlassenden Lieferkettenproblemen, und die am Markt erwartete Senkung der Margenprognose sei ausgeblieben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

