Königs Wusterhausen (ots) -Verkaufsroboter bei Mediamarkt und Saturn, digitale Beratungsdisplays bei Ikea oder kassenlose Aldi-Supermärkte - die Digitalisierung verändert den Einzelhandel nachhaltig.Das Brandenburger Unternehmen brillen.de ist als weltweit erstes Hybridmodel in der Augenoptik bereits bekannt für digitale Innovationen im stationären Optikerhandel und hat jetzt ein neues Storekonzept entwickelt, das in allen Filialen umgesetzt wird. Das Ziel: den Brillenkauf effizient, transparent, kontaktarm und kundenfreundlich zu gestalten.Die neuen brillen.de (http://brillen.de/) Filialen sind komplett selbsterklärend: Nach der Begrüßung am Empfangstresen können die Kunden am Brillenterminal eigenständig ihre Lieblingsfassungen auswählen. Zusätzlich gibt es noch einen Virtual Try On-Bereich, wo Kunden tausende Fassungen online anprobieren können. Vor dem Sehtest checken sich die Kunden an einem digitalen Beratungsdisplay ein und werden zum Sehtest terminiert. Dieser findet Remote und volldigital statt. Anhand der individuell ermittelten Daten erhalten die Kunden dann am Beratungsdisplay eine optimal abgestimmte, unverbindliche Glasempfehlung und die Möglichkeit, die Brille zu bestellen immer bei voller Preistransparenz. Bei Fragen steht selbstverständlich auch ein Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung.Mit dem neu entwickelten "Customer Journey"-Konzept liegt brillen.de voll im Trend: Laut einer Studie von Comarch und YouGov, in der 1.670 Deutsche zu ihrem Einkaufsverhalten befragt wurden, gaben 86 % an, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit wäre, dass digitale Dienste von Geschäften angeboten werden. Auch das Thema "digitale Beratung" wird von den Konsumenten immer mehr akzeptiert. In einer Zukunftsstudie von QVC sagten 48 % der Befragten: "Wenn der Service gut und freundlich ist, ist mir egal, ob dahinter ein Computer oder ein Mensch steckt." 23 Prozent können sich gut vorstellen, Beratung durch Avatare oder Roboter zu nutzen. 70% betonten, dass ihnen ein "schneller, unkomplizierter Ablauf" beim Einkauf bereits heute (sehr) wichtig sei.Über brillen.de:Die SuperVista AG betreibt mit brillen.de international das weltweit erste Hybridmodel in der Augenoptik. Kundenakquise und Service finden online statt und bereits über 1.600 Service Hubs ermöglichen mit ihren stationären Services das neue Einkaufserlebnis für Kunden. Über 2 Millionen ausgelieferte Brillen an sehr zufriedene Kunden unterstreichen den großen Erfolg der Supervista AG.Pressekontakt:Bei Rückfragen:SuperVista AGJulia AbachPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: j.abach@supervista.deOriginal-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121149/5180049