München (ots) -Sechsmal Gold, einmal Platin und einmal Silber: Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde von über 1.500 Maklern in einer der größten Maklerbefragungen Deutschlands zum besten Krankenversicherer am Markt gewählt. Der Münchener Vorsorgespezialist ist mit der Auszeichnung Gold der Makler-Champion 2022 in der Krankenversicherung. Platin gab es als Sonderpreis für die besondere Zuverlässigkeit in den letzten fünf Jahren. Der Münchener Verein erhielt zusätzlich jeweils die Goldmedaille in den Kategorien Partnerwert, Gesamtzufriedenheit, Maklerorientierung, Produktqualität und Digitalisierung. Der nun bereits dreimalige Makler-Champions-Gewinner bekam zudem die Silbermedaille in der Kategorie Schadenregulierung/Leistungsabwicklung. Die Preisverleihung fand am 24. März 2022 in Bonn statt.Die Studie haben die Zeitschrift Versicherungsmagazin und die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH zum zwölften Mal in Folge durchgeführt. Im Rahmen der Onlinebefragung zwischen September 2021 und Januar 2022 hat ServiceValue den sogenannten "Servicewert P" (P wie Partner) ermittelt, der aufzeigt, wie gut die Serviceleistungen eines Versicherers mit den Prozessen des Versicherungsmaklers zusammenpassen. Für den "Servicewert P" waren die Ergebnisse dreier Kernfragen wesentlich: Sind die versicherungsseitig gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel? Liefern die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers? Schaffen die Versicherungen einen echten Mehrwert für den Makler? Die Antworten auf diese drei Fragen verdeutlichen die Integrationsleistung, das Befähigungspotenzial und den Zusatznutzen des Versicherers. Der "Servicewert P" kann maximal 100 Punkte erreichen. Der Münchener Verein erzielte mit 86 Punkten den besten Wert in der Krankenversicherung."Wir haben für diese Auszeichnung als Makler-Champion hart gearbeitet und freuen uns sehr, wieder die Nummer 1 zu sein", hebt Joachim Rahn, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener Verein Versicherungsgruppe, hervor. "Vielen Dank an alle unsere unabhängigen Vertriebspartner für dieses herausragende Feedback. Die Freude ist riesengroß im gesamten Team, feiern wir doch in diesem Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk! Die vielen Medaillen sind für uns der Beweis, dass wir mit unserer Strategie im Maklermarkt, schnell, online, erreichbar, unkompliziert und ansprechbar, den Bedarf und die Erwartungen der Makler sehr gut treffen. Die Auszeichnungen sind zudem Ansporn, in Zukunft noch besser zu werden".