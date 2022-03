Hochdorf/Schweiz (ots) -Die blue office ag www.blue-office.ch freut sich, dass das Schweizer Unternehmen Present-Service Henckel von Donnersmarck & Co. www.present-service.ch nach intensiver Recherche sich für blue office® die ERP-Software für KMU entschieden hat.Seit über 45 Jahren begleitet Present-Service werdende und junge Eltern in der Schweiz auf dem Weg ins Familienglück. Als führende Kommunikations-Plattform bietet das Unternehmen überdurchschnittlich hohen Reichweiten in der Zielgruppe junge Familien. Zwischen den Bedürfnissen junger Familien und Unternehmen mit ihren Markenprodukten steht Present-Service als Bindeglied."Nach vielen Jahren mit einer individuell programmierten Firmensoftware entstand der Wunsch, auf ein zeitgemässes und modernes ERP-System zu wechseln." berichtet Gisela Gisler, Category Manager Family bei Present-Service. "Hauptgründe für blue office® waren die umfangreichen Standard-Funktionen und die individuell mögliche Abbildung unserer Arbeitsabläufe mittels Add-Ins. Gerade durch die spezifischen Add-Ins konnten wir unser aussergewöhnliches Geschäftsmodell sehr gut abbilden und die nötigen Abläufe in die Standard-Software integrieren. Insgesamt konnte der Zeitaufwand unserer täglichen Arbeit optimiert werden. Wir schätzen vor allem die lösungsorientierte, konstruktive und enge Zusammenarbeit und Betreuung." ergänzt Gisela Gisler, Category Manager Family bei Present-Service.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess die optimale Wahl für Unternehmen.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150835/5180080