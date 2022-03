DGAP-News: Agri Resources Group S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Agri Resources meldet das beste Ergebnis seit seiner Gründung: vorläufiges EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 um 46 % höher als im Vorjahr



25.03.2022 / 10:00

Luxemburg, 25. März 2022: Die Agri Resources Group S.A . , eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. und ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, veröffentlicht heute die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2021.



Finanzielle Highlights:



Die Gruppe freut sich, auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilen zu können, dass sie ihre Umsatz- und Ertragskennzahlen im Geschäftsjahr 2021 trotz der anhaltenden COVID-19-Beschränkungen und Lieferkettenunterbrechungen steigern konnte: Die Umsatzerlöse stiegen um mehr als 26 % auf 25,7 Mio. Euro (2020: 20,3 Mio. Euro).

Das EBITDA erhöhte sich um 46 % auf 4,1 Mio. Euro (2020: 2,8 Mio. Euro).

Das Konzern-Eigenkapital betrug 145,0 Mio. Euro (31.12.2020: 151,3 Mio. Euro), was bei einer Konzern-Bilanzsumme von 211,2 Mio. Euro (31.12.2020: 189,5 Mio. Euro) einer Konzern-Eigenkapitalquote von 69 % (31.12.2020: 80 %) entspricht.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 18,3 Mio. Euro (2020: 0,9 Mio. Euro). Operative Highlights:



Durch die Einführung ihrer ersten Einzelhandelsmarke für Vanille und Gewürze ("Cinq Frères"), die Ausweitung der Aktivitäten in Westafrika (Anbau und Verarbeitung von Reis) sowie die Beschaffung und den Verkauf von Nischenprodukten mit hoher Wertschöpfung aus der Region konnte die Gruppe ihre positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 fortsetzen. Agri Resources Congo hat erfolgreich zum Aufbau einer neuen lokalen Lieferkette für Frischgemüse beigetragen, einschließlich Lagerung und Logistik nach der Ernte. Darüber hinaus konnte Agri Resources Madagaskar mit seiner neuen Fairtrade-Zertifizierung zusätzliche Mengen absetzen. In Ghana setzte die Gruppe ihre erfolgreiche Entwicklung durch die Errichtung eines Staudamms und die Weiterentwicklung von Handelsvereinbarungen für Sojabohnen fort.



Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group, sagt:



"Wir haben trotz der anhaltenden COVID-19-Auswirkungen bedeutende Fortschritte bei strategischen Projekten im Indischen Ozean und in Westafrika gemacht. Die zusätzlichen Investitionen, die durch die erfolgreiche Emission unseres Sustainability Bonds im März 2021 ermöglicht werden, positionieren uns gut für unsere nächste Wachstumsphase. Wir möchten allen unseren Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern für ihren hervorragenden Beitrag und ihre Unterstützung danken."



James Keane, Group Executive Vice President der Monaco Resources Group, sagt:



"Wir freuen uns über die Erfolge, die die Agri Resources Group im Jahr 2021 in einem herausfordernden operativen Umfeld erzielt hat. Die Rolle des Unternehmens als Spezialist im Anbau schnell wachsender Nutzpflanzen, der lokale und internationale Märkte beliefert, gewinnt weiter an Bedeutung, da die Welt versucht, eine ständig wachsende Bevölkerung auf nachhaltige Weise zu ernähren."



Der geprüfte Konzernabschluss 2021 wird voraussichtlich Ende April 2022 auf der Unternehmenswebseite unter www.agri-resources.com/bond veröffentlicht werden.



Über die Agri Resources Group S.A.:



Die Agri Resources Group S.A. ("Agri Resources") ist eine internationale Gruppe, deren Kerngeschäft den Anbau, die Beschaffung, die Verarbeitung, die Vermarktung und den Vertrieb von Agrarprodukten umfasst. Die Unternehmen von Agri Resources sind an den Wertschöpfungsketten von Lebensmitteln und Zutaten auf den europäischen und afrikanischen Märkten beteiligt und beliefern internationale Blue-Chip-Kunden in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Die Geschäftsbereiche der Gruppe sind Nutzpflanzen, Obst und Gemüse sowie Vanille und Gewürze. Die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A287088) wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Die Agri Resources Group S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.



Für weitere information:



Frank Ostermair / Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de / linh.chung@better-orange.de

