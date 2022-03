Der SMI notiert gegen 9.13 Uhr 0,16 Prozent tiefer bei 12'111,89 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Der hiesige Aktienmarkt vermag an die guten Vorgaben der US-Aktien vom Vorabend anzuknüpfen. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. In Asien kam es jedoch bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Ausserdem schwebt über den Märkten weltweit nach wie vor das Damoklesschwert des Ukraine...

