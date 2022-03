Die Foren-Plattform Reddit soll an der Einführung von Videofunktionen arbeiten, die sehr an die beliebten Tiktok-Tools Duett und Stitch erinnern. Ob sie wirklich kommen, ist aber noch völlig unklar. Einem Bericht von Techcrunch zufolge will Reddit sich stärker kurzen Info-Inhalten öffnen. Zu diesem Zweck testet der Dienst - zunächst nur intern - verschiedene Tools zur Videobearbeitung, die es Nutzenden leicht machen sollen, auf den Beitrag einer anderen Person zu "reagieren" oder ihn in ihren eigenen Content einzubauen. Vorsichtige Tests noch in Planung Das Projekt soll sich ...

