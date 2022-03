Titel

Mit einem Kursanstieg von 248 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate führt die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) die Gewinnerliste der MDAX-Werte für diesen Zeitraum an. Allein seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen legte die K+S-Aktie, die noch am 24. Februar 2022 unterhalb von 20 Euro gehandelt wurde, bis zum 24. März 2022 um 45 Prozent auf 29 Euro zu.

Nach dem starken Preisanstieg von Düngemitteln gehen Experten wegen der eingeschränkten Exporte großer Marktteilnehmer, wie der Ukraine und Russland, eher nicht von bald bevorstehenden Rückgängen der Düngemittelpreise aus. Diese Einschätzung könnte sich weiterhin positiv auf den Kursverlauf der heiß gelaufenen K+S-Aktie auswirken.

Die Anlage-Idee:Trotz des starken Kursanstieges könnte die bereits als stark überbewertet eingestufte K+S-Aktie wegen der aktuellen Marktsituation noch durchwegs über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Wer das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte eine Investition in ein Discount-Zertifikat auf die K+S-Aktie ins Auge fassen.

Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise:Wenn die K+S-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat am Laufzeitende mit seinem Höchstbetrag von 20 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MD2NWN6) auf die K+S-Aktie befindet sich der Cap bei 20 Euro. Bewertungstag ist der 16. Dezember 2022, am 23. Dezember 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim K+S-Aktienkurs von 28,97 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 18,85 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 30,96 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 18,85 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten neun Monaten einen Bruttoertrag von 6,10 Prozent (=8 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 20 Euro befindet.

Die Risiken:Notiert die K+S-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 20 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates gebildet, also unterhalb von 18,85 Euro, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von K+S-Aktien oder von Anlageprodukten auf K+S-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.