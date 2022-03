Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), ein weltweit führender Anbieter von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutzfahrzeuge, gab heute die Einführung von zwei neuen Lithium-Ionen-Akkuzellen in sein Produktportfolio sowie von verbesserten Gen-4-Akkupacks bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005118/de/

Sample Photo of Microvast's Gen 4 Battery Packs (Photo: Business Wire)

Die neuen 48-Ah- und 53,5-Ah-NMC-Li-Ionen-Akkuzellen wurden speziell entwickelt, um die vielfältigen technischen Anforderungen für den Antrieb von Nutz- und Spezialfahrzeugen zu erfüllen, bei denen ein optimales Akkudesign aufgrund inhärenter Kompromisse zwischen Leistung und Energiezufuhr eine Herausforderung darstellt. Beide neuen Pouch-Zellen sind in den gleichen Abmessungen erhältlich und können in Microvasts neue Gen 4-Akkupacks integriert werden. Diese Flexibilität bietet Kunden die Möglichkeit, zwischen standardisierten Zellen zu wählen, die entweder für hohe Leistungs- oder hohe Energieanforderungen ausgelegt sind, ohne das Antriebsstrangdesign zu ändern, und bietet Kunden somit eine Lösung aus einer Hand für eine Vielzahl von Anwendungen.

"Die neuen Zellen ermöglichen unseren Kunden, das Fahrzeugdesign in Bezug auf Energiedichte und Lebensdauer einfach zu optimieren, eine verbesserte Gesamtleistung zu erzielen und die Gesamtbetriebskosten zu senken, während die Schnellladefähigkeit erhalten bleibt. Wir gehen davon aus, dass diese Akkuzellen der nächsten Generation zu entscheidenden Umsatztreibern für unser zukünftiges Geschäft werden", sagte Mr. Yang Wu, President und Chief Executive Officer von Microvast.

Die 48Ah, 53,5Ah Zellen und Gen 4 Akkupacks sind ab sofort für Musterbestellungen verfügbar. Microvast geht davon aus, im Jahr 2023 mit der Massenproduktion zu beginnen. Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören:

Produkt: MpCO-48Ah HpCO-53.5Ah Energiedichte: 205 Wh/kg 235 Wh/kg Pouch-Zelle: 48Ah NMC 53.5Ah NMC Lebensdauer: =7.000 Zyklen bei 25 =5.000 Zyklen bei 25 Aufladedauer: 16 Minuten für 80 DOD bei RT 48 Minuten für 80 DOD bei RT Betriebstemperaturbereich: -20 °C 55 °C -20 °C 55 °C

Die MpCO-48Ah-Zelle bietet eine um 10 höhere Energiedichte (205 Wh/kg) im Vergleich zu ihrem Vorgänger, zusammen mit 3C-Schnellladefähigkeit und einer Zyklenlebensdauer von mehr als 7.000 Zyklen. Die HpCO-53,5Ah-Zelle hat eine hervorragende Energiedichte von 235 Wh/kg und eine Lebensdauer von über 5.000 Zyklen, bietet aber dennoch 1C-Schnellladung.

Die neuen Akkupacks der 4. Generation haben ähnliche Abmessungen wie die Vorgänger der 3. Generation, liefern aber bis zu 20 mehr Energie und Leistung. Die neuen Packs verfügen außerdem über verbesserte Sicherheitsfunktionen auf Modul- und Packebene, was zu einem verbesserten Wärmemanagement führt. Die Akkupacks der 4. Generation werden zertifiziert, um überregionale Akkustandards zu erfüllen.

Über Microvast

Microvast ist ein innovatives Technologieunternehmen, das Lithium-Ionen-Akkulösungen entwirft, entwickelt und herstellt. Microvast ist bekannt für seine hochmoderne Zelltechnologie und seine vertikalen Integrationsfähigkeiten, die sich von der Kernakkuchemie (Kathode, Anode, Elektrolyt und Separator) bis hin zu Modulen und Packs erstrecken. Durch die Integration des Prozesses vom Rohmaterial bis zur Systemmontage hat Microvast eine Produktfamilie entwickelt, die eine breite Palette von Marktanwendungen abdeckt, darunter Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Akkukomponenten. Microvast wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.microvast.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter (@microvast).

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, unsere Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten in Bezug auf zukünftige Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen sowie andere Aussagen, die durch Wörter wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "wird sich fortsetzen", "wird vermutet", "geschätzt", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "Prognose", "Anleitung", "Ausblick" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Branche und die Marktgröße von Microvast, zukünftige Chancen für Microvast und Microvasts geschätzte zukünftige Ergebnisse. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ergebnisse und der Zeitpunkt von Ereignissen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt von Ereignissen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder anderen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, darunter unter anderem: (1) Verzögerung oder Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile aus dem Unternehmenszusammenschluss; (2) Änderungen auf dem hart umkämpften Markt, auf dem Microvast konkurriert, einschließlich in Bezug auf seine Einstellungsfähigkeiten, Wettbewerbslandschaft, technologische Entwicklung oder regulatorische Änderungen; (3) Änderungen in den Märkten, auf die Microvast abzielt; (4) Risiko, dass Microvast möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsstrategien umzusetzen oder Gewinne zu erzielen; (5) das Risiko, dass Microvast nicht in der Lage ist, sein geistiges Eigentum zu sichern oder zu schützen; (6) das Risiko, dass Kunden oder Drittanbieter von Microvast ihren Verpflichtungen nicht vollständig oder rechtzeitig nachkommen können; (7) das Risiko, dass Kunden von Microvast ihre Bestellungen für Produkte von Microvast anpassen, stornieren oder aussetzen; (8) das Risiko, dass Microvast zusätzliches Kapital beschaffen muss, um seinen Geschäftsplan umzusetzen, das möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist; (9) das Risiko einer Produkthaftung oder behördlicher Klagen oder Verfahren im Zusammenhang mit den Produkten oder Dienstleistungen von Microvast; (10) das Risiko, dass Microvast möglicherweise nicht in der Lage ist, wirksame interne Kontrollen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; (11) das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die möglicherweise gegen Microvast oder einen seiner Direktoren oder leitenden Angestellten eingeleitet werden; (12) Betriebsrisiken in der Volksrepublik China, (13) Betriebsrisiken aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine und (14) die Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie. Die jährlichen, vierteljährlichen und anderen Einreichungen von Microvast bei der U.S. Securities and Exchange Commission identifizieren, behandeln und diskutieren diese und andere Faktoren in den Abschnitten mit der Überschrift "Risikofaktoren".

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich und möglicherweise nachteilig von allen Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen und den Annahmen abweichen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hierin enthaltenen Daten in irgendeiner Weise die zukünftige Wertentwicklung widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen als Indikator für zukünftige Leistungen zu verlassen. Dies liegt daran, dass prognostizierte Finanzinformationen und andere Informationen auf Schätzungen und Annahmen basieren, die naturgemäß verschiedenen erheblichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle hierin enthaltenen Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung, wenn es sich um Informationen über Microvast handelt, oder auf das Datum dieser Informationen, wenn es sich um Informationen von anderen Personen als Microvast handelt, und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen zu aktualisieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Prognosen und Schätzungen zur Branche und den Endmärkten von Microvast basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Prognosen und Schätzungen ganz oder teilweise als richtig erweisen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005118/de/

Contacts:

Sarah Alexander

ir@microvast.com

(346) 309-2562