Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010



Anlass der Studie: A119BJ

Empfehlung: Buy

seit: 25.03.2022

Kursziel: C$0.85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Klondike Gold hat Ergebnisse der Phase-4-Diamantbohrungen im Jahr 2021 bekanntgegeben, bei denen auf einer Strecke von 4 km graphitische Verwerfungen entlang des Gebiets Eldorado des Klondike Distrikt- Konzessionsgebietes erprobt wurden. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören: (1) EC21-439 bei Gay Gulch mit 30,97 g/t Au auf 0,5 Metern; und (2) EC21-436 mit 1.464 g/t Ag auf 3,5 Metern. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Silbervorkommen mit mehreren Unzen (EC21-436) das erste seiner Art im Klondike-Distrikt ist und in Zusammenhang mit der großen Eldorado-Creek-Schubverwerfung steht, die an das Goldvorkommen Gay Gulch angrenzt. Da die Phase 4 der Spätsaison hauptsächlich aus Geologie- und Geometriebohrungen bestand, übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$0,85.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.85 price target.





Abstract:

Klondike Gold has published phase 4 assays from 2021 diamond drilling, which tested across a 4km lateral distance targeting graphitic thrust faults along the Eldorado area of its Klondike District Property. Highlight intercepts included: (1) EC21-439 at Gay Gulch showing 30.97 g/t Au over 0.5 meters; and (2) EC21-436 assaying 1,464 g/t Ag over 3.5 meters. The company believes this multi-ounce silver showing (EC21-436) is the first of its kind in the Klondike District and is associated with the major Eldorado Creek thrust fault adjacent to the Gay Gulch gold showing. Since late season phase 4 chiefly comprised of geology and geometry drilling, the results topped expectations. We reiterate our Buy rating and C$0.85 target price.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



