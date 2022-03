DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel gestartet. Für zunächst gute Laune sorgt der kräftige Dreh ins Plus bei den US-Technologiewerten am Vorabend. Allerdings kommt es in Asien hier aber bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Insbesondere in Hongkong sackte der Technologiesektor mit Regulierungssorgen um 5,3 Prozent ab. Inflation und Renditeanstieg auf neue Jahreshochs sind weiter die übergeordneten Themen, befeuert durch die Energiepreise. Hier zeichnet sich mittelfristig etwas Entspannung ab für Europa durch den künftigen Kauf von US-Flüssiggas. Im Handel geht man von einem weiter volatilen Geschäft aus.

Ifo-Index dürfte gefallen sein

Der DAX gewinnt 5 auf 14.279 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 2 Zähler auf 3.862 nach unten. Belastbare Neuigkeiten vom Krieg in der Ukraine gibt es am Morgen nicht. An den Märkten überwiegt daher die Vorsicht: "Bis wir ein Ende der Feindseligkeiten sehen, ist es vernünftig für Investoren, den Cash-Anteil zu erhöhen und das Aktien-Exposure zu senken", sagt Richard Saperstein, CIO von Treasury Partners. Die Märkte seien nun fundamental riskanter und unsicherer als vor der russischen Invasion.

Mit Interesse wird daher auf den deutschen Ifo-Index als Barometer für die Einschätzungen der Krise aus Sicht der Wirtschaft geblickt. Da die Einkaufsmanager-Indizes am Vortag allesamt besser als befürchtet ausgefallen waren, könnte auch er einen geringeren Rückgang anzeigen. Bisher wird ein Fall von 98,9 auf 93,5 im März erwartet.

Margenerwartung bei Vitesco enttäuscht

Vitesco fallen im frühen Geschäft um 2,8 Prozent. "Die Margenerwartung ist einfach zu gering", sagt ein Händler. Sie lasse keinen Puffer für unvorhersehbare Folgen des Ukraine-Krieges, von Lieferkettenproblemen oder der Kosteninflation. Die Analysten der Citi sprechen von einem vorsichtigen, aber auch so erwarteten Ausblick und loben den starken Auftragseingang für Elektroautos.

Eckert & Ziegler haussieren mit Aufschlägen von 10 Prozent im frühen Geschäft. "Der Aktienkurs hat sich seit dem Winter mehr als halbiert, da ist Raum für positive Reaktionen auf gute Nachrichten", sagt ein Händler. Der Medizintechniker will auch dieses Jahr weiter wachsen, dazu soll die Dividende erhöht werden.

ABB setzt Aktienrückkaufprogramm fort

Positiv kommt die Fortsetzung des Aktienrückkaufs bei ABB (+0,4%) im Handel an. Der schweizerische Maschinen- und Elektrotechniker will erneut für 3 Milliarden Dollar eigenen Aktien binnen eines Jahres zurückkaufen. Das übersteige die bisher erwartete Ausschüttung von 1,2 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Power-Grid-Sparte, heißt es im Handel.

Aktien von Smiths Group fallen in London um 2 Prozent. Das erste Halbjahr des britischen Engineering-Unternehmens sei zwar gut verlaufen, aber der Ausblick nicht erhöht worden, so Händler. Von RBC Capital heißt es dazu, die künftige Strategie für ein beschleunigtes Wachstum sehe gut aus, aber die Aussicht auf Margensteigerungen sei nicht gegeben worden. Daher dürfte der Markt noch weitere Beweise abwarten, bevor er den verbesserten Ausblick einpreíse.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.861,72 -0,0% -1,67 -10,2% Stoxx-50 3.680,27 -0,2% -5,85 -3,6% DAX 14.279,00 +0,0% 5,21 -10,1% MDAX 31.307,93 -0,1% -38,90 -10,9% TecDAX 3.270,23 +0,3% 9,95 -16,6% SDAX 14.571,85 +0,7% 98,45 -11,2% FTSE 7.445,39 -0,3% -21,99 +1,1% CAC 6.554,86 -0,0% -0,91 -8,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,50 -0,03 +0,68 US-Zehnjahresrendite 2,34 -0,03 +0,83 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1015 +0,1% 1,1028 1,1003 -3,1% EUR/JPY 133,82 -0,6% 134,26 134,39 +2,3% EUR/CHF 1,0212 -0,2% 1,0222 1,0242 -1,6% EUR/GBP 0,8356 +0,2% 0,8356 0,8344 -0,6% USD/JPY 121,48 -0,7% 121,76 122,14 +5,5% GBP/USD 1,3181 -0,1% 1,3197 1,3189 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3758 -0,1% 6,3765 6,3799 +0,3% Bitcoin BTC/USD 43.973,16 -0,0% 43.933,46 44.096,02 -4,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 109,41 112,34 -2,6% -2,93 +48,0% Brent/ICE 116,46 119,03 -2,2% -2,57 +51,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,65 1.958,52 +0,0% +0,13 +7,1% Silber (Spot) 25,55 25,55 +0,0% +0,00 +9,6% Platin (Spot) 1.029,14 1.026,68 +0,2% +2,47 +6,0% Kupfer-Future 0,00 4,73 0% 0 +6,0% ===

