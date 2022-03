Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 2021 deutlich weniger Altpapier in Länder außerhalb der EU (sogenannte Drittstaaten) exportiert. Die Ausfuhren sanken im Vorjahresvergleich um 28 Prozent auf 4,4 Mio Tonnen und lagen damit auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2003. Insbesondere seit 2017 sind die Exportvolumina stark rückläufig, was in erster Linie mit der Verschärfung der chinesischen ...

