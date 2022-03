Wenn es an den Börsen gut läuft, dann kann man sie immer wieder erkennen. Nämlich eine gewisse Euphorie, die bei nicht wenigen Anlegern intensiv zu spüren ist. Auch fühlen sich viele in ihren Anlageentscheidungen regelrecht bestätigt. Denn wenn die Aktienmärkte mehr oder weniger im Gleichschritt nach oben marschieren, dann sieht es in den meisten Depots natürlich dementsprechend rosig aus. In genau solch ein Szenario sind die Aktienmärkte beispielsweise nach dem Corona-Crash vom März 2020 übergegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...