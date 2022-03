News von Trading-Treff.de Öl ist weiterhin der Schmierstoff für die Wirtschaft. Auch wenn Wirtschaft und Privatverbraucher in ferner Zukunft wahrscheinlich weniger davon benötigen werden, sieht die Gegenwart anders aus. Öl ist wichtig und die Preise beeinflussen sehr stark das inflationäre Geschehen. Momentan sieht es so aus, als steht die nächste Preiswelle nach oben am Start. Wie Sie sich dafür positionieren können, erfahren Sie in den folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...