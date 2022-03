EIT Raw Materials unterstützt zwei australische Unternehmen, die die Herstellung von hochreinem Vanadium eine Mineralienaufbereitungsanlage in Finnland aufbauen wollen. Das Werk soll nicht nur den Nachschub für den Einsatz in Vanadium-Redox-Flow-Batterien sichern, sondern auch gleich noch bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 in den nächsten 10 Jahren gegenüber dem herkömmlichen Abbau einsparen.Die beiden australischen Projektentwicklungsunternehmen, Critical Metals Ltd. und Neometals Ltd., wollen die Produktion von hochreinem Vanadium, dass sich für den Einsatz in Vanadium-Redox-Flow-Batterien im Netzmaßstab, ...

