WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 28.03.2022(Nr. 133) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4.Quartal und Jahr 2021Dienstag, 29.03.2022(Nr. N016) Energiepreise und Energieimporte, Januar 2015 bis Februar 2022(Nr. 134) Außenhandelspreise, Februar 2022(Nr. 135) Auszubildende in der Pflege, Jahr 2021(Nr.13) Zahl der Woche: Russisch als Fremdsprache an allgemeinbildenden Schulen, Jahre 1992/1993 bis 2020/2021Mittwoch, 30.03.2022(Nr. 136) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal und Jahr 2021 (Vierteljährliche Schuldenstatistik)(Nr. Z08) Was ist neu beim Zensus 2022? - Veröffentlichung auf www.zensus2022.de(Nr. 137) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, März 2022Donnerstag, 31.03.2022(Nr. 138) Einzelhandel (Umsatz), Februar 2022(Nr. 139) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2022(Nr. 140) Überwiegender Lebensunterhalt der Bevölkerung (Ergebnisse des Mikrozensus), Jahr 2021(Nr. 141) Elterngeld, Jahr 2021Freitag, 01.04.2022(Nr. 142) Baugenehmigungen, Januar 2022(Nr. 143) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), Jahr 2021 (Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik)(Nr. 144) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html