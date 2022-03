Gold- und Uranprojekt - Afrika: Neu an der Börse: Lohnt sich ein Investment? Gold- & Uranprojekte (Interview)

Anzeige / Werbung

Interview mit dem Executive Chairman Peter Youd - Lohnt sich ein Investment?

Interview mit dem Executive Chairman Peter Youd

Den Sprung auf das Börsenpakett hat Haranga Resources erst im November 2021 in Australien und Anfang diesen Jahres in Frankfurt vollzogen. Ausgestattet mit Einnahmen von bis zu 6,5 Mio. Australischen Dollar werden das Issia-Goldprojekt in der Elfenbeinküste und das Saraya-Uranprojekt im Senegal entwickelt.

Issia ist unexploriert und weist wirklich spannende Gold Anomalien auf. Spannend an diesem Projekt ist auch die Lage - in der nahen Umgebung gibt es viele Projekte mit mehreren Millionen Unzen im Boden. Auf dem Saraya-Uranprojekt führte der Vorbesitzer bis 2010 über 48.000 Bohrmeter durch. Eine signifikante Uranressource deutet sich an, die durch eigene Bohrungen deutlich erweitert und exakt definiert werden soll. Das Projekt könnte stark überraschen, denn im Pegmatitgestein sind noch die Metalle Zinn, Niob und Lithium enthalten.

Spodumen wurde im Gestein bereits visuell erkannt.

Ich spreche heute mit Peter Youd, dem Exetutice Chairman von Haranga.

Abonniere den YouTube Kanal, um keine Updates zu verpassen!

Projektlage des Saraya Uran Projekts in Senegal

Projektlage des Issia Gold Projekts in der Elfenbeinküste

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU0000187247,189388994