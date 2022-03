FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Buy" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Im gegenwärtigen Umfeld steigender Kosten und geopolitischer Unsicherheit könne es passieren, dass grundlegende Veränderungen bei Unternehmen übersehen werden, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Reckitt glaubt er daran, dass sich der Wandel fortsetzten werde. Rückenwind für die Bruttomarge ermögliche es dem Konsumgüterkonzern, weiter in geschäftliche Fortschritte zu investieren. Dies stehe im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen./tih/mis



ISIN: GB00B24CGK77

