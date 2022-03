Valcourt, Qc, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) gibt heute bekannt, dass seine legendäre Marke Can-Am mit einer vollelektrischen Modellreihe zu ihren Wurzeln als Motorradhersteller zurückkehrt. Zum 50. Geburtstag der erfolgreichen Can-Am Marke bringt das Unternehmen neu entwickelte elektrisch angetriebene Motorräder auf den Markt."Mit der Umstellung der Motorradindustrie auf Elektroantrieb sahen wir die Gelegenheit, uns auf unser Motorrad-Erbe zu besinnen und wieder in den Markt einzusteigen. . Diese neue Produktkategorie ist für uns extrem wichtig, und wir freuen uns, dass wir nun Can-Am Motorräder als erste Elektrofahrzeuge von BRP präsentieren können. Viele Biker schwärmen noch heute von ihren tollen Erlebnissen mit den damaligen Dirtbikes. Jetzt bauen wir auf dem reichen Erbe der Marke Can-Am auf, um eine neue Generation von Motorradfahrer:innen und Elektrofahrzeug-Fans zu inspirieren und zu begeistern", sagt President und CEO José Boisjoli.Das erste Can-Am Motorrad kam 1973 auf den Markt und dominierte auf Anhieb die Motocross- und Langstreckenrennen. Durch diesen Erfolg erlangte die Marke in kürzester Zeit Kultstatus. Ein halbes Jahrhundert später wurden die neuen Produkte auf ein breites Spektrum von Nutzerbedürfnissen ausgelegt. Sie richten sich an Abenteuerlustige, Langstreckenfahrer:innen und umweltbewusste Tourenfahrer:innen, eignen sich aber auch ideal als Stadtfahrzeuge. Die neuen, innovativen Elektromotorräder von Can-Am sind perfekt zum täglichen Berufspendeln, knüpfen aber auch an das track & trail (Rennsport- und Motocross) Erbe der Marke an. Damit lassen Sie bei Freizeitfahrer:innen und Offroad-Enthusiasten keine Wünsche offen.Sowohl die Kund:innen als auch das Händlernetzwerk von BRP wünschen sich schon lange eine solche Produktreihe. Umso mehr freut sich das Unternehmen darauf, die neuen Elektrofahrzeuge in die Showrooms der Händler zu bringen, die damit ihren unternehmerischen Erfolg und ihre Position auf Schlüsselmärkten weiter ausbauen können. Die ersten Modelle werden etwa ab Mitte 2024 erhältlich sein.Händler, die bereits BRP-Produkte anbieten und die neue Produktlinie in ihr Programm aufnehmen möchten, werden gebeten, sich an ihre regionalen Vertriebsleiter:innen zu wenden. Wenn Sie Händler für BRP-Elektromotorräder werden möchten, können Sie über die Website des Unternehmens eine Anfrage übermitteln.Über BRP Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Fahrzeuge, Antriebssysteme und Boote. Seit 80 Jahren bieten wir unseren Kund:innen kontinuierliche Innovation und erstklassigen Service. Unser hochwertiges Portfolio umfasst Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft, Can-Am On-Road- und Offroad-Fahrzeuge, Alumacraft, Manitou, Quintrex Boote und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. Unser Unternehmen beschäftigt 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 7,6 Mrd. CAD.www.brp.com@BRPNewsSki-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude und das BRP Logo sind Marken von Bombardier Recreational Products Inc. oder seiner Tochterunternehmen. 