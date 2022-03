Engen (ots) -Perparim Ujupaj ist selbstständiger Finanzexperte bei der TELIS FINANZ AG. In seiner Tätigkeit unterstützt er andere Menschen als Mentor dabei, ebenfalls einen Weg in den beruflichen Erfolg zu finden und ihre privaten Ziele mit ihrem Job zu vereinen. Hier erfahren Sie, wie der Profi eine ausgeglichene Work-Life-Balance sicherstellt, wie er zu seinem Beruf kam und warum es für eine Veränderung nie zu spät ist.Viele Menschen träumen davon, sich sowohl privat als auch beruflich zu verwirklichen. In der Realität erreichen dieses Ziel jedoch nur die wenigsten von ihnen. So sind sie meist in einem ständigen Kreislauf aus ihrem Vollzeitjob und ihren Alltagspflichten gefangen. Statt ein erfülltes Leben zu führen, sind sie durchgehend von Stress geplagt. Dies führt bei den Betroffenen dazu, dass sie sowohl ihre Motivation als auch die Freude an ihrem Wirken verlieren. So bleiben sie insbesondere in beruflicher Hinsicht weit unter ihrem Potenzial. "Nur wenige Menschen schaffen es ohne fremde Hilfe, den ersten Schritt in die gewünschte Richtung zu machen und ihr Leben umzukrempeln", erklärt Perparim Ujupaj."Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg - die Schwierigkeit ist vornehmlich, diesen Weg zu finden. Deshalb ist es wichtig, sich dabei helfen zu lassen", führt der Finanzexperte weiter aus. Perparim Ujupaj hat sich bei der TELIS FINANZ AG eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut. Als größter eigenständiger Finanzdienstleister in Deutschland bietet das Unternehmen ambitionierten Finanzberatern die ideale Grundlage, um sich sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht selbst zu verwirklichen. Als Mentor unterstützt Perparim Ujupaj all diese Menschen dabei, ihre ersten Schritte in diese Richtung zu meistern und eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu erreichen. Hierfür vermittelt er ihnen unter anderem die acht Lebenssäulen.Mit den acht Lebenssäulen zu ausgeglichener Work-Life-BalancePerparim Ujupaj weiß, dass Zufriedenheit sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich die Grundlage für ein erfülltes und erfolgreiches Leben bildet. Aus diesem Grund greift er jenen Menschen, die sich für eine Ausbildung bei ihm entscheiden, unter die Arme und bietet ihnen auf ihrem neuen Weg eine intensive Beratung. Dabei setzt der Experte auf die acht Lebenssäulen - namentlich Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude.Immer mit dem Ziel, am Ende zum Team der "PowerPeople" zu gehören. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches Konzept. Dieses ermöglicht es Finanzberatern, ihr Leben um eine erfüllende Tätigkeit zu bereichern und ihre finanziellen Angelegenheiten zu meistern, um andere Menschen in diesem Bereich bestmöglich unterstützen zu können. Über 280 Mitarbeiter ist das PowerPeople-Team mittlerweile groß - geballte Motivation, Expertise und Erfolgshunger treffen hier auf eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe: Menschen bestmöglich in finanziellen Belangen aufzustellen.Warum es für eine Veränderung nie zu spät istZu den Schützlingen von Mentor Perparim Ujupaj gehören insbesondere Menschen, die stets nach einem erfolgreichen und erfüllenden Leben strebten, jedoch nie den Mut aufbrachten, dieses Ziel in Angriff zu nehmen. Viele von ihnen verfügen sowohl über großes Potenzial als auch über den nötigen Ehrgeiz - das ist ihnen jedoch häufig nicht bewusst.Bevor sich Interessierte an Perparim Ujupaj wenden, tauschen sie lediglich ihre Zeit gegen Geld. Allerdings erreichen sie dadurch weder das von ihnen gewünschte Einkommen, noch können sie sich ihre privaten Träume erfüllen - sie arbeiten damit lediglich für die Ziele anderer. Aus diesem Grund legt der Finanzexperte großen Wert darauf, diesen Menschen eine Alternative aufzuzeigen. Meist reicht es aus, ihnen klarzumachen, dass es einen anderen Weg gibt.So wurde Perparim Ujupaj zum Finanzexperten und MentorAuch Perparim Ujupaj stand einst vor der Herausforderung, sein Leben grundlegend zu verändern. So machte ihn ein Bekannter auf eine Alternative aufmerksam und empfahl ihm eine Tätigkeit bei der TELIS FINANZ AG. "Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mich damals angesprochen und mir die Augen geöffnet hat", erzählt der Finanzexperte. "Mein Job bietet mir die Möglichkeit, Menschen zu helfen, das Leben zu leben, das sie sich wünschen. Das erfüllt mich mit großem Stolz", führt er weiter aus.Zu seinen großen Stärken zählt Perparim Ujupaj seine sympathische und zugleich ehrgeizige Art. Sein Ziel ist es, seine positive Energie und seine Disziplin als Mentor an seine Schützlinge weiterzugeben. Deshalb sieht er sich nicht als Chef - vielmehr bezeichnet er sich als Vorbild, an dem sich andere Menschen orientieren können.Sie sehnen sich ebenfalls nach einem Beruf, in dem Sie sich selbst verwirklichen und den Sie mit Ihren privaten Bedürfnissen vereinen können? Dann melden Sie sich bei Perparim Ujupaj und vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch!Pressekontakt:Perparim UjupajE-Mail: perparim.ujupaj@telis-finanz.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Holger Jost, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161169/5180305