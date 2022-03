Der Marktwert aller Kryptowährungen ist wieder über die Marke von zwei Billionen US-Dollar gestiegen. Der Bitcoin erobert die Marke von 44.000 US-Dollar zurück. Analyst Timo Emden sieht eine "positive Dynamik am Markt".

Die Marktkapitalisierung aller 18.459 Kryptowährungen ist am Donnerstagabend erstmals seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder über die Marke von zwei Billionen US-Dollar gestiegen. Zuletzt hatte die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung Mitte Februar über der 2-Billionen-Dollar-Marke gelegen.

Der Bitcoin steht am Freitagvormittag mehr als 2,5 Prozent im Plus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet derzeit rund 44.133 US-Dollar (Stand:23.03.2022, 11:27 Uhr). Zeitweise kostet ein Bitcoin sogar mehr als 44.200 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Anfang März.

"Angesichts der positiven Dynamik am Markt könnten Anleger in den kommenden Tagen möglicherweise weiter Fußfassen. Die fundamentalen Entwicklungen rund um den Ukraine-Russland-Konflikt nebst Geldpolitik der USA rücken indes weiter in den Hintergrund", stellt Krypto-Analyst Timo Emden von gleichnamigen Analysehaus fest.

Für weiteres Aufwärtsmomentum sei es jedoch wichtig, dass der Bitcoin die 45.000-Dollar-Marke zurückerobere und auch halte, so Emden.

Unterdessen berichten Medien, dass Russland wegen der harten Sanktionen des Westens Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Öl- und Gasexporte akzeptieren könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD