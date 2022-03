Nur ein paar Minuten hat es gedauert, dann war die Rechnung an der Börse klar: Von dem geplanten 100 Mrd. Euro Sondervermögen der Bundesregierung zur Ausstattung der Bundeswehr wird secunet Security Networks bestimmt einen erklecklichen Betrag in Auftragseingänge ummünzen können. Immerhin statten die Essener seit jeher nicht nur Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen mit Komplettlösungen ... The post secunet Security Networks: Cool bleiben appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...