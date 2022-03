Leipzig (ots) -Darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden am Montag, 28. März 2022, mit seinen Gästen - zu sehen ab 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Die Benzinpreise treiben vielen Autofahrerinnen und Autofahrern sowie Pendlerinnen und Pendlern die Tränen in die Augen. Zwei Euro und mehr für den Liter; und Diesel ist auch noch teurer als Super. Die Bundesregierung hat nach langem Hin und Her jetzt ein Entlastungspaket geschnürt: Sie senkt die Energiesteuer auf Kraftstoffe und führt ein Neun-Euro-Monatsticket für den ÖPNV ein. Hinzu kommt ein Energiegeld von 300 Euro für jeden Erwerbstätigen. Das alles soll die aktuellen Belastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher etwas abfedern. Doch wie soll es weitergehen? Bringt die Energiekrise die Verkehrswende im "autoverliebten" Deutschland?Immer mehr Menschen denken über einem Umstieg vom Verbrenner auf ein E-Auto nach. Denn Strom tanken ist momentan deutlich billiger als Sprit. Trotzdem haben sich E-Autos noch nicht durchgesetzt. Trotz hoher Prämie ist ihre Anschaffung sehr teuer. In der Ladeinfrastruktur gibt es nach wie vor Lücken. Hinzukommen undurchsichtige Tarife und geringere Reichweiten. Für wen lohnt sich der Umstieg? Was kann und muss die Politik tun, um die Akzeptanz für E-Autos zu erhöhen? Und wie können E-Autos für alle verfügbar und vor allem bezahlbar gemacht werden?"Tankrabatt und Monatsticket. Wie bleiben wir mobil?" Darüber diskutieren am Montagabend bei "Fakt ist!" aus Dresden:- Prof. Dr. Sophia Becker, Mobilitätsforscherin- Katrin van Randenborgh, ADAC Unternehmenssprecherin- Stephan Kühn (B'90/Die Grünen), Verkehrsbürgermeister der Stadt Dresden- Torsten Herbst (FDP), Bundestagsabgeordneter und VerkehrspolitikerPressekontakt:MDR, Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: (0351) 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5180389