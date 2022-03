Der Aktienfonds, der nach Artikel 9 der EU-Transparenzverordnung klassifiziert ist, investiert ausschließlich in Unternehmen nachhaltiger Branchen. Insbesondere die Positionierung in grüner Energieerzeugung macht den Fonds aktuell interessant.Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109) unterscheidet sich grundlegend von anderen nachhaltigen Angeboten. Das Management investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum, zu einem geringen Teil auch in Anleihen. Ziel ist es, neben einer monetären Rendite auch eine ökologische Rendite mit der nachhaltigen Weiterentwicklung der Gesellschaft zu verbinden. Das Sondervermögen investiert ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen. Damit widerspricht es ausdrücklich dem best-in-class-Ansatz anderer als nachhaltig deklarierter Fonds. Geradezu selbstverständlich sind damit die üblichen Ausschlüsse, etwa Unternehmen aus den Bereichen Militär- oder Atomindustrie, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Geschäftsbeziehungen zu Staaten pflegen, die Menschenrechte verletzen, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Stattdessen werden gezielt die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Investmententscheidungen werden auf Basis der Analysen von Murphy&Spitz Green Research getroffen. Das unabhängige Researchteam ist seit mehr als 20 Jahren auf nachhaltige Branchen spezialisiert.

